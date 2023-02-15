台灣IC產業去年產值4.8兆元年增18.5% 今年Q1估季減逾1成

據工研院產科國際所統計，台灣 IC 產業去年第四季產值為新台幣 1 兆 1971 億元，季減 3.7%，年增 8.2%，去年全年產值為 4 兆 8370 億元，年增 18.5%；工研院產科國際所預估，今年第一季產值將再下滑至 1.06 兆元，季減 10.9%。

工研院產科國際所指出，從各產業別來看，去年第四季 IC 製造業表現相對有撐、為唯一未較上季衰退的產業別，產值為 7699 億元、季增 0.8%，主要受惠晶圓代工產業成長 1.5% 帶動，不過，預估今年第一季 IC 製造業也難逃衰退，晶圓代工產值恐季減 15.2%，導致整體 IC 製造業產值衰退 15%，為各產業類別中下滑幅度最劇烈者。

台灣 IC 設計業去年第四季產值 2600 億元，季減 12.5%，年增 18.1%；IC 製造業 7699 億元，季增 0.8%，年增 25.5%，其中晶圓代工為 7234 億元，季增 1.5%，年增 33.9%，記憶體及其他製造為 465 億元，季減 8.8%，年減 36.6%；IC 封裝業為 1140 億元，季增 10.2%，年減 5%；IC 測試業為 532 億元，季減 4.1%，年減 3.3%。

台灣 IC 設計業去年全年產值為 1 兆 2320 億元，年增 1.4%；IC 製造業為 2 兆 9203 億元，年增 31%，其中晶圓代工為 2 兆 6847 億元，年增 38.3%，記憶體與其他製造為 2356 億元年減 18.2%；IC 封裝業為 4660 億元，年增 7%；IC 測試業為 2187 億元，年減 2.3%。

工研院產科國際所並預估，今年台灣 IC 產業產值約 4.56 兆元，年減 5.6%，其中 IC 設計業下滑幅度最劇烈、產值估衰退 12.3%，晶圓代工則預估衰退 1.3%。

