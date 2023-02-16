中日兩大債主去年齊拋美國公債 減持規模超過千億美元

最新數據顯示，中國連續第五個月減持美國公債，持倉規模續創 2010 年 6 月以來新低，而且中日兩大債主去年齊拋美債，減持規模超過千億美元。

美國財政部公布的去年 12 月國際資本流動報告（TIC）顯示，日本所持美國公債較去年 11 月減少 60 億美元，降至 1.0763 兆美元；中國所持美債減少 31 億美元，下探至 8,671 億美元，去年 4 月以來，中國的持倉規模連續第八個月低於 1 兆美元。

在前十大持有美債的地區中，去年 12 月只有中國和日本減持。其中，持倉第四名的比利時，增持 214 億美元，增持規模最大，其次是持倉第五名的盧森堡，當月增持 183 億美元，規模遠超增持第三名的英國，英國當月增持 87 億美元，持倉排名第三。持倉第六名的開曼群島，增持 3 億美元，增持金額最小。

去年全年日本減持美國公債 2,245 億美元，中國減持 1,732 億美元。

去年美國聯準會（Fed）連續大幅升息，牽動全球經濟。去年 Fed 調高利率七次，累計升息幅度達 425 個基點。Fed 分別於去年 3 月、5 月、6 月、7 月、9 月、11 月、12 月上調利率 25、50、75、75、75、75、50 個基點，連續四次升息 75 個基點，寫下近 40 年來最快升息速度。

一般來說，當美債殖利率處於上行階段時，投資人會傾向於減持美債資產，以降低資產損失，等到美債殖利率下行時再增持。在 Fed 鷹派升息情況下，去年美國 10 年期公債殖利率一路高漲，直到去年 11 月通膨回落後，Fed 開始放慢升息腳步，帶動 10 年期公債殖利率下行，全球匯債市獲得喘息空間。

去年 TIC 數據顯示，日本在 Fed 首度升息的 3 月和連續第三次升息 75 個基點的 9 月，減持美債金額較大，分別為 740 億美元與 796 億美元。

Fed 在去年 9 月議息會議上連續第三度升息 75 個基點後，導致日本匯債市承壓。日本一方面大幅度減持美國公債，另一方面出手干預外匯市場。

Fed 3 月將進行利率決策，日本央行也將迎來新總裁，兩者均會對全球市場產生重大影響。

最新經濟數據顯示，美國 1 月消費者物價指數（CPI）連續第七個月減速，較去年同期攀升 6.4%，但升幅仍高於預期，CPI 月升 0.5%，為三個月來最大升幅。此前，多位 Fed 官員警告，若通膨壓力持續存在，可能促使央行把利率升至比預期還高的水準。

日本方面，日本政府本周正式提名植田和男擔任下一任日本央行總裁。此前，市場預期「鴿派」雨宮正佳（現任日本央行副總裁）會接任總裁。如果雨宮正佳出線，日本央行很可能會延續目前的寬鬆政策，植田和男則為貨幣政策帶來一些不確定性。

國泰君安說：「由於植田不是現任央行官員，市場也因此預期其在主導貨幣政策正常化上，不會有太重的歷史包袱。」

日前植田和男被媒體問及對日本目前貨幣政策的看法時，他表示，「金融政策必須基於景氣和物價的現狀以及前景來運行，從這一觀點來看，我認為現在日本央行的政策是適當的，有必要繼續實施寬鬆貨幣政策。」