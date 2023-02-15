台新藥攜手美商Eyenovia 合作開發眼科新藥

台新藥 (6838-TW) 今 (15) 日宣布，與美國公司 Eyenovia, Inc.(EYEN-US)簽訂開發合作協議，將結合台新藥的 APNT 製劑平台以及 Eyenovia 的 Optejet 藥物遞送技術，共同開發眼科治療新藥。

台新藥旗下 APNT 製劑平台是以溫和、高效的方法，來減小藥物粒徑、提高藥物成分的溶出度和生物利用度，可應用於眼部、皮膚局部、吸入劑及口服等多種給藥途徑，運用 APNT 製劑平台特有的高均勻性、高純度和高穩定性，可以突破難以給藥或是目標治療組織的難溶性或高活性藥物。

Eyenovia 的 Optejet 眼科藥物遞送平台，是使用微劑量陣列列印技術 MAP(Microdose Array Print) 達到與眼部淚膜容量一致的 6-8 微升微量給藥，其遞送的藥物量為傳統眼藥水的 20% 以下，可以減少用藥過量的風險以及不必要的藥物接觸，且給藥快速溫和，可將藥物傳遞到眼表。

Eyenovia 首席執行官 Michael Rowe 表示，已經從大量證據證明 Optejet 的優勢，包括提高患者的順從性與給藥劑量比，以及標準滴眼液等眼部給藥對眼表造成負擔小，透過此次合作，不只可以接觸到台新藥的眼科製劑專長，而且 APNT 製劑平台有機會讓公司擴展其他新研發組合與適應症。

台新藥執行長許力克指出，兩家公司的專有技術都能將現有或新穎的藥物應用在新適應症上，兩個技術平台的結合具有明顯綜效，有望創造多種新眼科療法和應用。

Eyenovia 為眼科生物製藥公司，致力以 MAP 技術平台開發出新藥，目前專注於瞳孔散大、老花眼和近視的微劑量藥物後期臨床開發，其中以 Tropicamide(托吡卡胺) 和 Phenylephrine(去氧腎上腺素) 複方微劑量新藥的專案研發進度最快，該產品是應用在門診瞳孔散大，進行常規眼科檢查。