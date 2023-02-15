又是電池問題！福特F-150 Lightning電動皮卡停售停產

福特汽車 (F-US) 周二 (14 日) 表示，由於電池恐存有問題，已暫停 F-150 Lightning 電動皮卡的生產和發貨。

福特發言人 Emma Bergg 拒絕透露電池問題的細節。她表示，福特在車輛運送前的品檢過程查出潛在問題，目前正努力調查與分析根本原因，上周已發布停止出貨和生產的指令，尚未確定何時恢復生產和發貨。

在此之前，福特執行長 Jim Farley 本月初曾向投資人詳述公司持續面臨執行問題，因此削弱第四季獲利。

福特周二收低 0.92%，盤後續跌 0.31%，報每股 12.93 美元。

根據 Bergg，目前尚未發生與該潛在電池問題相關的事件，但目前已出貨至經銷商處的車輛並未停售。

F-150 Lightning 受投資者密切關注，因為這是市場上首款主流電動皮卡。福特周二證實，除了 F-150 Lightning 停產，就連傳統 F-150 皮卡車的產線也在周三減少一個班次。

在車廠因各種車輛相關問題而召回時，電池問題尤其令人關注和感興趣。值得注意的一點是，通用汽車 (GM-US) 兩年前曾不得不全數召回雪佛蘭 Bolt 電動車，以解決其電池供應商 LG Battery Solution 工廠所謂「罕見製造缺陷」引起的火災。