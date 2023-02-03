〈財報〉福特Q4業績差、全年虧損20億美元 執行問題拖累營運 盤後挫逾6%

福特 (F-US) 周四 (2 日) 公布第四季業績遜於華爾街預期，且亦較自家全年財測低 11 億美元，主因是「執行問題」拖累營運，盤後重挫 6% 以上。

福特第四季純益 13 億美元 ，較去年同期減少 110 億美元。福特全年虧損 20 億美元，較 2021 年獲利的光景減少近 200 億美元，

福特 2022 年總營收增長 16% 至 1581 億美元。

福特去年 10 月預估 2022 全年調整後 EBIT 介於 115 億至 125 億美元之間，周四公布的 2022 全年獲利為 104 億美元，與上一年幾乎持平。福特預期，2023 全年調整後 EBIT 將在 90 億美元至 110 億美元之間。

第四季財報關鍵數據 vs 華爾街預期

營收：年增 17% 至 440 億美元

調整後每股獲利 (EPS)：51 美分 vs. 62 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

純益：13 億美元

汽車營收：418 億美元 vs. 403.7 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

Jim Farley 表示，去年公司錯過約 20 億美元獲利，但這在控制範圍內，公司將透過提高執行力和績效來修正這一點。

福特財務長 John Lawler 周四表示，公司收益令人失望主因是執行和供應鏈管理問題，其銷量較預期少了 10 萬部車，相當於損失約 10 億美元獲利。

福特持有電動車廠 Rivian Automotive (RIVN-US)9.5% 股權，因此遭該持股拖累損失 74 億美元。另外，解散其 Argo AI 自動駕駛汽車部門也產生 28 億美元相關損失。

Lawler 表示，福特今年也會持續削減成本，且相當大規模，不排除額外裁員的可能性，尤其是歐洲單位。他提到，去年錯失的另外 10 億美元獲利則與成本相關，「因福特成本結構沒有競爭力，品質沒有到達應有水準，我們將採取更積極的行動，確保今年在這兩大關鍵領域取得進展。」

Lawler 提道，福特目前的電動車業務尚未獲利。該公司本周初調降其最暢銷的電動野馬 Mach-E 跨界車售價，以回應特斯拉降價促銷之舉。

Farley 表示，其下一代車款將釋放更高的電動車利潤率，田納西州新建的工廠 2025 年預計開始投產。

福特周四交易時間收高 3.84%，盤後下挫 6.42%，報每股 13.40 美元。