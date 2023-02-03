〈財報〉福特Q4業績差、全年虧損20億美元 執行問題拖累營運 盤後挫逾6%

福特 (F-US) 周四 (2 日) 公布第四季業績遜於華爾街預期，且亦較自家全年財測低 11 億美元，主因是「執行問題」拖累營運，盤後重挫 6% 以上。
福特第四季純益 13 億美元 ，較去年同期減少 110 億美元。福特全年虧損 20 億美元，較 2021 年獲利的光景減少近 200 億美元，
福特 2022 年總營收增長 16% 至 1581 億美元。
福特去年 10 月預估 2022 全年調整後 EBIT 介於 115 億至 125 億美元之間，周四公布的 2022 全年獲利為 104 億美元，與上一年幾乎持平。福特預期，2023 全年調整後 EBIT 將在 90 億美元至 110 億美元之間。
第四季財報關鍵數據 vs 華爾街預期
- 營收：年增 17% 至 440 億美元
- 調整後每股獲利 (EPS)：51 美分 vs. 62 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 純益：13 億美元
- 汽車營收：418 億美元 vs. 403.7 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
Jim Farley 表示，去年公司錯過約 20 億美元獲利，但這在控制範圍內，公司將透過提高執行力和績效來修正這一點。
福特財務長 John Lawler 周四表示，公司收益令人失望主因是執行和供應鏈管理問題，其銷量較預期少了 10 萬部車，相當於損失約 10 億美元獲利。
福特持有電動車廠 Rivian Automotive (RIVN-US)9.5% 股權，因此遭該持股拖累損失 74 億美元。另外，解散其 Argo AI 自動駕駛汽車部門也產生 28 億美元相關損失。
Lawler 表示，福特今年也會持續削減成本，且相當大規模，不排除額外裁員的可能性，尤其是歐洲單位。他提到，去年錯失的另外 10 億美元獲利則與成本相關，「因福特成本結構沒有競爭力，品質沒有到達應有水準，我們將採取更積極的行動，確保今年在這兩大關鍵領域取得進展。」
Lawler 提道，福特目前的電動車業務尚未獲利。該公司本周初調降其最暢銷的電動野馬 Mach-E 跨界車售價，以回應特斯拉降價促銷之舉。
Farley 表示，其下一代車款將釋放更高的電動車利潤率，田納西州新建的工廠 2025 年預計開始投產。
福特周四交易時間收高 3.84%，盤後下挫 6.42%，報每股 13.40 美元。