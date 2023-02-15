蘋果汽車又有新進展 奇瑞傳代工生產

蘋果汽車又有新進展，中國車市傳出蘋果汽車將由奇瑞代工生產，首款車型的定位是中大型 SUV，預定 2026 年亮相。

網傳蘋果汽車可望由奇瑞負責代工生產。對此，奇瑞內部人士表示：「目前沒得到相關信息。」雖然奇瑞未肯定回覆，但為蘋果汽車代工一事，奇瑞似乎盤算已久。

早在一年前，立訊精密 (002475-CN) 就與奇瑞控股集團有限公司、奇瑞汽車股份有限公司、奇瑞新能源汽車股份有限公司於蕪湖簽署《戰略合作框架協議》，共同成立合資公司，從事新能源車、整車研發及製造，其中立訊精密持股 30%，奇瑞新能源持股 70%。

值得注意的是，雙方合作內容包含排他業務，即奇瑞不能與其他汽車代工企業合作代工造車業務，但可獨立代工或與汽車品牌企業合作代工。因此，業界人士猜測，立訊精密與奇瑞聯手，是為蘋果汽車代工做準備。

業界人士認為，立訊精密是蘋果 (AAPL-US) 供應鏈要角之一，目前蘋果造車計畫也在推進中，立訊精密透過和奇瑞合作，可快速提升公司作為「Tier1」廠商的核心零件綜合能力，為日後造車奠定基礎。

然而，對於造車一事，立訊精密此前公開否認「造車」的說法，表示不會製造汽車，但會協同奇瑞開拓新業務，也就是整車 ODM 模式。

蘋果造車「代工」一事至今尚未落定，自蘋果汽車項目成立以來，已經陸續傳出與現代集團、豐田汽車、SK、LG 電池製造商合作的傳言，但蘋果僅在 2018 年與福斯一家公司簽署過合作協議。

蘋果汽車可謂命途多舛。早在 2014 年，蘋果就啟動「泰坦計畫」（Titan），集中發力硬體，致力於整車製造，該項目由初代 iPod 團隊主管 Steve Zadesky 領軍。為了達成目標，蘋果組建 1,000 人的汽車團隊，且不斷從 Google、特斯拉、賓士、福特等車廠高薪挖角。

不過，「泰坦計畫」的進展似乎不太順利，隨著蘋果汽車項目四任主管離職、內部衝突與管理問題頻發，「泰坦計畫」一度停擺，直至 2020 年末，蘋果才宣布重啟該計畫。

儘管一波三折，但汽車業務仍是蘋果必須攻下的一座城池。汽車市場蘊藏巨大長期成長契機，蘋果進入汽車行業，可能是蘋果總市值從 2 兆美元增至 3 兆美元的催化劑。