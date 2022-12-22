歐盟法院裁定Airbnb須向稅務機關提供租約內容

歐盟最高法院周四 (22 日) 裁定，短期住宿服務公司 Airbnb (ABNB-US) 必須向稅務機關提供租賃合同中的資訊，並根據各國制度扣繳稅款。

該裁決是為了回應 Airbnb 對 2017 年義大利法律的挑戰，該法律要求 Airbnb 和其他短期租賃網站將租賃合同中的資訊轉發給稅務機關，並從租金收入中預扣 21% 給稅務機關 .

該公司在義大利法院對法律提出質疑，認為稅收和其他要求違反了歐盟在 27 個國家集團內自由提供服務的原則。

義大利法院隨後向歐盟法院 (CJEU) 尋求指導。

歐盟法院發表聲明表示：「歐盟法律不排除在各國稅收制度下收集資訊或預扣稅款的要求。」「然而，任命稅務代表的義務對提供服務的自由構成了不相稱的限制。」

本案原告義大利酒店經營者協會 Federalberghi 對該裁決表示歡迎，並強烈抨擊 Airbnb 逃避其在義大利的稅收。

它發表聲明表示：「逃稅和不公平競爭損害了傳統旅遊業和正確管理新型酒店業的人。」

根據 Federalberghi 的說法，Airbnb 在 6 年時間裡未能向稅務局預繳和上繳大約 15 億歐元（約 16 億美元）的收入。

但 Airbnb 發言人表示，該公司已經透過實施歐盟商定的共同稅務報告框架來支持正確支付房東所得稅，「Airbnb 在義大利沒有稅務代表來強制預扣所得稅，歐洲法院的裁決明確指出，任何任命一名稅務代表的要求都違反歐盟法律。」

Airbnb 發言人說：「在等待義大利法院的最終裁決期間，我們將繼續依據歐盟範圍內的所得稅報告方法執行業務。」