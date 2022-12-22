Airbnb挑戰義國法律失敗 歐盟法院裁定須向稅務機關提供租賃資訊

歐盟最高法院周四（22 日）裁定，短期旅宿服務公司 Airbnb 必須向稅務機關提供租賃合約中的資訊，並根據國家制度預扣稅款。

該裁決是為回應 Airbnb 對義大利於 2017 年頒布新法的挑戰。該法要求 Airbnb 和其他短期租屋服務公司將租賃合約中的資訊轉發給稅務機關，並從租金收入中扣繳 21% 的稅給稅務機關。

Airbnb 對義大利的法律提出質疑，表示稅收和其他要求違反歐盟在 27 國內自由提供服務的原則，隨後義大利法院尋求歐洲聯盟法院（CJEU）指引。

CJEU 在聲明中表示，歐盟法律不排除在國家稅收制度下收集資訊和預扣稅款的要求，然而指定稅務代表的義務會對提供服務的自由構成不成比例的限制。

義大利旅館協會（Federalberghi）對裁決表示歡迎，表示自己是本案的原告之一，同時譴責 Airbnb 逃避在義大利的稅收。該組織在聲明中表示，Airbnb 逃稅和不公平的競爭既損害傳統旅遊業，也損害那些正確管理新型式的飯店業。另外根據其說法，在過去 6 年內，Airbnb 未繳的稅款約 15 億歐元（16 億美元）。

Airbnb 發言人表示，Airbnb 在義大利沒有稅務代表來執行所得稅預扣，CJEU 的裁決明確表示，任何指定稅務代表的要求都違反歐盟法律。而在等待義大利法院的最終決定期間，將繼續在歐盟範圍內的所得稅申報方法上取得進展。

Airbnb(ABNB-US) 美股盤前小跌 0.42%，每股暫報 86.70 美元。