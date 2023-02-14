上市公司資安異常頻傳 金管會兩措施緊盯企業鎖緊螺絲

上市公司近日接連傳出資安異常事件，金管會對此祭出兩大措施緊盯，包括要求上市櫃公司必須在第一時間發布重大訊息；由證交所、櫃買中心建立查核機制，當公司資訊揭露有誤時必須即時澄清。

華航 (2610-TW)2 月 12 日發布重大訊息，揭露接獲網路匿名勒索信；無獨有偶飛宏科技 (2457-TW)2 月 13 日也發布重訊公告表示，第一時間發現網路資安異常後，即刻阻斷對外網路連結並通報檢調。

對於上市公司近日接連發生資安異常事件，金管會證期局副局長高晶萍表示，華航 12 日發布重訊公告，接獲匿名勒索信件後已在第一時間報警並通報主管機關，根據清查結果，目前並無會員資料外流或遭不當使用的情事，也不影響航班運作。

至於飛宏科技則在 13 日發現網路資安異常後，已在第一時間阻斷對外的網路連結，並通報檢調單位；除了內部強化資安防禦外，也會與外部資安諮詢公司合作，全方面強化相關防禦機制，目前評估此次網路事件不影響公司營運。

對於上市櫃公司資安事件，高晶萍強調，上市櫃公司在發生資安事件後，必須即時發布重大訊息，對外說明事件緣由與情況，以及可能損失、改善與日後因應對策等資訊。

高晶萍說，金管會將請證交所、櫃買中心針對公司重訊公告內容進行查核，包括檢視上市櫃公司在事件發生後，包括事件說明、後續因應等公告內容是否符合相關規定，後續也要督導事件發生原因，以及對公司業務、財務的影響，如果發現公司輸入訊息內容錯誤或疏漏之處，必須要求公司即時更正、澄清。