日盛證4/9走入歷史 金管會點頭併入富邦證

富邦金 (2881-TW) 併日盛金進入第二階段子、孫公司的整併。金管會今 (14) 日宣布核准富邦證券合併日盛證券，富邦期貨合併日盛期貨，兩家公司合併基準日訂為 4 月 9 日。

金管會證期局副局長高晶萍表示，金管會已核准富邦證券合併日盛證券，富邦期貨合併日盛期貨，合併後富邦證券、富邦期貨為存續公司，日盛證券、日盛期貨為消滅公司。

金管會表示，富邦金與日盛金完成合併後，為擴大經營規模及整合資源，旗下證券、期貨公司將進行合併。

金管會表示，完成合併後富邦證券的經紀業務據點將增加至 76 處，經紀市占率將從 5.06% 提高至 8.09%，市場排名第 3；富邦期貨合併日盛期貨後，市占率將從目前的 2.78% 提升至 5.06%，市場排名則從目前第 6 名上升至第 5 名。

外界關注，合併後員工權益是否受影響？高晶萍指出，富邦已承諾，強調在合併基準日 3 年內不會因合併而資遣員工，同時也會提供較優的離退方案給員工選擇。

根據金管會提供的資料，截至去 (2022) 年 12 月 31 日為止，富邦證券員工人數為 1686 人、日盛證券員工有 1337 人，合併後富邦證員工人數 3023 人；富邦期貨員工數 131 人、日盛期貨有 93 人，合併後富邦期貨員工共 224 人。

高晶萍指出，根據公司申請書件說明，合併後將有助證券、期貨業務的整體規模經濟與效益，促進資源整合，並提供更多元且便捷之金融服務。