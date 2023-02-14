普發現金6000元怎麼領？全台12家金融機構、近2.5萬台ATM都能領

金管會表示，民眾可在全台12家金融機構、近2.5萬台ATM領取普發現金6000元。(鉅亨網資料照)
金管會表示，民眾可在全台12家金融機構、近2.5萬台ATM領取普發現金6000元。(鉅亨網資料照)

全民普發現金 6000 元辦法正緊鑼密鼓作業中，民眾屆時可用金融卡到 ATM 提領現鈔。金管會今 (14) 日表示，除 8 家公股銀行外，包括中華郵政、中信銀、國泰世華、台新銀等 12 家金融機構、近 2.5 萬台 ATM 也能領取。

由於中信銀、國泰世華、台新銀在超商等零售通路皆設有 ATM 機台，超商的高密度據點不僅方便民眾提領現金，也有助於分散其他 ATM 機台被民眾大量提領的壓力。

普發現金預計最快 4 月上路，根據數位部規劃，民眾可選擇線上申請直接匯入銀行帳戶、持金融卡到 ATM 機台提領現金，或是到郵局臨櫃領取。

金管會銀行局副局長童政彰表示，在 ATM 提領現金的部分，除了財政部規劃的 8 家公股銀行 ATM，還包括中華郵政、中信銀、國泰世華及台新銀行，屆時全台將有 12 家金融機構、共 24922 台 ATM 可供提領，占全台 ATM 機台比重約 76.5%。

為避免大量提領導致 ATM 當機，童政彰強調，金管會已請銀行針對 ATM 機台依據規劃的作業期程完成系統調整與測試，正式上線後也要妥適控管行內外 ATM 狀況，並提高 ATM 補鈔頻率且須備置充分及專責客服人力，同時也要針對極端情境預先規劃相關因應措施。

 

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