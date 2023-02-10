外資或內資 誰在做多中國股市？

全球經濟衰退擔憂，中國經濟復甦期待，加上 A 股和港股被低估，成為海外資金持續流入中國股市的主要驅動力。

兔年春節前後，外資大舉流向 A 股。截至 1 月 31 日，「北向資金」1 月淨買入金額達到人民幣 1,413 億元，已經遠遠超過去年全年的 897 億元。在港股市場，外資同樣悄悄買入。

外資回流中國

中國《財經》雜誌報導，一位外資機構人士說：「從有陸港通以來，現在是中國股市相對優勢最大的時候。」

在外資看來，中國資產是基於全球視野下的資產配置高性價比選擇。投資人對全球經濟衰退的擔憂，以及對中國經濟復甦的期待，加上 A 股和港股當前的價格，一推一拉之間，成為此輪海外資金流入中國市場的主要驅動力。

「隨著中國經濟在全球的影響力越來越大，預計外資的配置需求還會增加。中國經濟周期的節奏跟西方主流國家不一致，外資從分散風險、中長期投資的角度都會有需求。」上海交大上海高級金融學院教授陳欣說。

特許另類投資分析師協會（CAIA）總裁 William Kelly 表示，海外投資中國，更多是看中中國市場年輕消費群體崛起。「美國二次大戰之後的嬰兒潮，後來成了美國國內重要消費主力。我們相信，中國的消費群體力量也是中長期的。」

春江水暖鴨先知。GROW 思睿集團創始人兼投資長馬暉洪與外資打交道 20 多年，從去年 10 月開始，他便感受到外資對中國市場的熱情迅速升溫。

馬暉洪把近期「北上資金」買入稱為「回流」。「現在還沒有回流到高峰時期，大錢還沒有進來。」他打了個比方，「外資買方裡，十個人有兩個是非常看好中國，已經加倉了。三個還在觀望，他們要看到第 1 季數據，看到企業盈利了、消費穩定了才會進來。另外五個，則要看一年以上。」

東吳證券全球首席策略官陳李也表示：「無論是不是投資所謂的核心資產，都要取決於公司盈利能力的提升，我們還需要更多的數據來驗證經濟是否回到正常上升軌道。」

內外資博弈下的 A 股

「北向資金」在去年 11 月便開始淨買入 A 股，一開始動作不大。但今年元旦過後，「北向資金」再也沒有猶豫，在一個月時間內大買 1,413 億元 A 股。不過，同期 A 股的回報不如港股，上證指數 1 月僅上漲 6.33%，但恒生指數的漲幅超過 10%。

中國與香港股市的漲幅不同步，一定程度上與內資的態度有關。「北向資金」啟動「買買買」模式的時候，A 股成交額並未有效放大，僅在春節長假恢復交易首日突破人民幣 1 兆元，其餘時間一直保持在 7,000 億元左右。

招商證券首席策略分析師張夏認為，「在 A 股市場上，外資比率有了比較明顯的提升，其對 A 股市場的影響越來越顯著，再加上內外資在思維模式、投資體系、投資節奏有差異，所以內外資的博弈在近幾年有所加劇。」

「外資回流趨勢可能貫穿全年，有望成為 A 股市場重要的增量資金來源。」滙豐晉信海外投資部總監程彧表示，「外資偏好有核心競爭力且有長期穩定盈利能力的資產，看好中國核心資產的超額收益。但我們不應簡單地將核心資產打上『大市值』、『漂亮 50』等標簽，本質還是要回到考量企業的護城河及盈利能力核心指標上來。」