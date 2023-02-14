紐西蘭通膨預期降溫 央行本月升息3碼機率下降

紐西蘭通膨預期從 31 年高位回落，促使投資者減少對央行下周大幅升息的押注，這讓紐元周二 (14 日) 盤中遭遇打擊。

紐西蘭央行周二表示，首季調查的企業對未來兩年通膨預期，已降至 3.3%，前一季為 3.62%，創 1991 年首季以來新高。

央行將於 2 月 22 日審查其官方現金利率 (OCR)，目前為 4.25%，而這項調查結果被央行視為貨幣政策方向指標。

調查結果發布後，紐西蘭元和交換利率下跌。 根據互換交易價格，紐西蘭央行下周將利率上調 75 個基點 (3 碼) 的可能性為 30%，低於周二早些時候的 50%。紐元兌美元上午一度跌至 0.633，此後回至 0.634 附近。

奧克蘭西太平洋銀行資深經濟學家 Satish Ranchhod 表示，通膨壓力看起來不像 11 月份那樣令人擔憂，因此，央行本月的升息幅度，可能不需要像此前預期那麼高。

大多數當地銀行經濟學家預測，在 11 月創紀錄升息 75 個基點之後，央行將在下周升息 50 個基點。 在報告顯示，第四季勞動力市場略低於預期，而 7.2% 的通膨率也低於紐西蘭央行的預想後，市場情緒發生了變化。

今天的報告顯示，一年期預期從 5.08% 微升至 5.11%，而 10 年期預期幾乎沒有變化，為 2.19%。