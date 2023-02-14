〈焦點股〉保瑞去年獲利不如預期 打入跌停摜破500元大關

保瑞 (6472-TW) 受到加拿大廠歲修及匯率影響，去年獲利不如預期，衝擊今 (14) 日股價重挫打入跌停價 477 元，摜破 500 元大關，委賣張數超過 2000 張。

根據保瑞公告的自結數，保瑞去年 12 月營收 16.67 億元，年增 358.19%；稅前盈餘 2854 萬元，年增 86%；稅後純益 1.07 億元，年增 1635.01%，每股純益 1.43 元。

另外，去年 11-12 月營收 33.35 億元，年增 353.72%；稅前盈餘 1.6 億元，年增 95.82%；稅後純益 1.93 億元，年增 277.65%，每股純益 2.58 元。

公司解釋，本業維持穩定，主要是帳上美元計價為主的品項轉換成台幣，影響業外匯兌評價，以及去年加拿大歲修等因素。

展望今年，保瑞子公司安成透過授權取得武田藥品 Takeda 原廠學名藥 Dexilant，用於治療胃食道逆流疾病，推升美國市占率攀升至 5 成，不過安成過去是銷售授權藥品，必須支付銷售分潤金給原廠。

而安成自行開發的胃食道逆流學名藥已經取得美國藥證，並在今年初啟動銷售，加上不需再支付分潤金，有助獲利表現，並成為今年重要營運動能。