亞馬遜Zoox機器人計程車上路！加州公路測試員工接駁 尚未推商用服務

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下自動駕駛汽車企業 Zoox 周一 (13 日) 表示，目前已在加州公共道路上測試其機器人計程車，車上載有乘客。

Zoox 的機器人計程車沒有方向盤或踏板，具有雙向駕駛能力和四輪轉向，無需倒車即可改變方向。

Zoox 管理層表示，公司在上周獲得加州機動車管理局的批准後就展開測試。該許可證不適用加州所有公路，僅限於公司位於加州 Foster 城的兩處總部辦公大樓之間的一條 1 英里公路，測試時速最高 35 英哩。雖然該公司沒有透露其測試車隊的規模，但管理層曾表示已製造出數十輛車，不到 100 輛。

Zoox 表示，其中一輛車上周末完成接送員工往來兩處辦公大樓的測試運行。

亞馬遜 2020 年收購該成立 9 年的初創公司，當時並未透露將如何使用該公司技術的計畫。Zoox 同年推出定製的電動機器人計程車，著眼於在城市環境中提供按需自動駕駛的交通服務。

Zoom 高層受訪時仍拒絕透露何時將推出商務化機器人計程車服務，或何時會擴大測試 (不侷限該道路以及開放員工以外的測試者)，僅稱公司將持續與員工一起測試車輛，預計今年春天為員工推出接駁車服務。

業界發展

通用汽車 (GM-US) 旗下無人駕駛部門 Cruise 已研發出無人駕駛接駁車「Origin 」，車內無手動控制。

Alphabet (GOOGL-US) 旗下的自動駕駛汽車公司 Waymo 去年獲准在加州推出其無人駕駛的計程車服務，並向乘客收取乘車費用。