美國本周深陷零下11度酷寒 天然氣價格卻仍未觸底

跡象表明，美國天氣還恐會更加惡劣，但似乎還不足以撼動天然氣期貨空頭的決心。

紐約商品交易所 3 月交割的天然氣期貨價格周一 (30 日) 重挫 17.2 美分或 6%，收每百萬 Btu 2.677 美元，創 2021 年 4 月 15 日以降最低收盤價，21 個月前的低點為每百萬 Btu 2.646 美元。

紐約上周尚有攝氏 10 度，但本周氣溫預計跌破冰點 (即攝氏 0 度或華氏 32 度)，周五低點估計攝氏零下 11 度，周六約零下 4 度。

這樣的低溫通常表明，公用事業公司將大量抽取天然氣庫存，以利對應美國燃氣供暖需求。

然而，總部位於休士頓的能源交易商諮詢公司 Gelber & Associates 報告指出，據美國全球預報系統 (GFS) 和歐洲 ECMWF 天氣模型的預測，北極風強度減弱，可望緩和陸地的寒冷程度。當前加拿大北部上空聚集的極地空氣不會像去年 12 月冬季驟寒那樣，向下湧向地勢較低的 48 個州。近期前景中，只有一小部分極地寒氣會湧向東北部和新英格蘭的部分地區，而非全美大部分地區。

NYMEX 亨利港 3 月交割的天然氣期貨上周末表現相對穩定，周五收盤僅較周四收盤價 2.848 美元上漲 1 美分。這令投資者認為，天然氣在歷經 6 周拋售、崩跌 60% 後應該已經觸底，但周一 3 月天然氣期貨價格再次崩跌，顯示賣空者尚未完成。

Gelber 分析師表示，當前天然氣市場空頭仍處於主導地位，且因為近期氣溫預計回升，可能將每百萬 Btu 2.60-2.50 美元區間作為近期 3 月天然氣期貨的下行目標。

根據美國能源資訊署 (EIA) 的每周數據，由於消費疲軟，截至 1 月 20 日當週收盤時，美國天然氣庫存量為 2.729 tcf，高於去年同期 2.622 tcf 的水準。

去年年尾至今年年初冬季異常溫暖，這樣的開局導致取暖燃料需求驟降，引起天然氣價格崩跌，在此波拋售開始前，去年 8 月 NYMEX 亨利港天然氣最近月期貨價格達每百萬 Btu 10 美元的 14 年高點，12 月時的交易價格甚至也仍高達 7 美元。