沛星Appier三度上修今年營收目標 明年營業利益將轉正

沛星互動科技 Appier (4180-JP) 今 (14) 日公布第三季財報，受惠區域市場、垂直產業擴張動能延續，連兩季維持獲利，展望未來，沛星預期，今年第四季可望保持成長，三度上修今年營收目標至 192 億日元、年增幅擴大至 51%，並預期今年全年將接近損益兩平、明年營業利益則可望轉正。

沛星第三季營收達 51 億日元、年增 59%，毛利率達 52.9%、年增 69%，雙雙創下近年新高，EBITDA 利潤率達 7%，EBITDA 則來到 3.57 億日元，營業利益率年增 6 個百分點、連兩季獲利，客戶數年增 28%，客戶流失率維持上季歷史最佳水準，達 0.62%。

不過第三季亞幣受強勢美元影響重貶，沛星因多以韓元、日元、新台幣等計算，稀釋毛利率、獲利表現，若扣除匯兌影響，第三季毛利率已達 54%。

從地區別分析，沛星第三季仍以東北亞客戶為主要市場，占比達 62%，且受惠垂直產業擴張，營收年增幅超過 50%，大中華區居次占比則達約 22%，美國與 EMEA 占 13%，該區市場營收也年增超過 7 倍，剩下則是東南亞、其他地區。

沛星今日也宣布三度上修今年全年營收目標，從原估 185 億日元再上修至 192 億日元，增幅達 3.78%，年增率也從 46% 擴大至 51%，營業損失進一步縮小至 2200 萬日元、更接近損益兩平，全年 EBITDA 利潤也上修至 12 億日元、年增 27 倍、並預計 2023 年全年營業利益將轉正。

沛星執行長暨共同創辦人游直翰指出，雖然整體大環境景氣充滿挑戰，但年營收超過 100 億日元的大型企業客戶貢獻占沛星逾 90% 營收，可望使沛星在總體經濟環境不確定性下維持業務韌性，加上開拓娛樂、電商、線上服務產業等市場，對於第四季、明年展望仍樂觀，並強調將持續招募優秀人才。

沛星 10 月初也正式完成併購美國行銷科技公司 Woopra，將其納為全資子公司，沛星也規劃將 Woopra 分析、可視化功能與旗下 AIXON 的 AI 功能結合，強化在顧客數據平台 (CDP) 服務，游直翰說，目前雙邊已展開串接，近期就可望正式推出，也可望帶動沛星下一波成長動能。