OPEC：今年石油需求預估將超越疫情前水準

石油輸出國組織 (OPEC) 秘書長 Haitham Al Ghais 在週日 (12 日) 表示，該組織預估石油需求將在 2023 年超過疫情前的水準，達到全球每日近 1.02 億桶。

Ghais 表示，隨著最大石油進口國中國的經濟前景有所改善，今年全球石油需求將超越新冠肺炎疫情前的水準。他也進一步表示，未來 2 年相關需求預計將進一步上升至每日約 1.1 億桶。

布蘭特原油價格在上月漲至每桶約 90 美元，因市場預期中國經濟復甦下，燃油需求將急速反彈。不過，近期在美國石油庫存持續上升，以及市場對 Fed 進一步升息的預期下，原油期貨承壓。

分析師預期，隨著中國經濟重啟，以及西方國家對俄羅斯原油的制裁，下半年全球原油供應將面臨吃緊。

高盛集團大宗商品研究主管 Jeff Currie 曾表示，由於西方國家制裁可能導致俄羅斯石油出口減少，並且隨著中國重新開放，相關需求將會復甦，油價預估將從目前的 80 美元左右上漲至 100 美元以上。

Currie 指出，石油產業缺乏滿足需求所需的生產投資，也是推動價格上漲的因素之一。到 2024 年，產能不足可能成為一大問題。

摩根士丹利 (大摩) 也表示，石油市場供需預期在第二季趨於平衡，但隨後在第三季和第四季將面臨供應緊縮，支撐今年底油價回升。該行指出，俄羅斯原油供應風險、美國頁岩油產量減低、中國重新開放以及戰備儲油釋出結束等因素，都將支撐油價。

大摩表示，在清零政策後重新開放，預計中國的石油需求將增加至約 100 萬桶 / 日。該行也補充稱，中國的重新開放預期也將加速航空需求方面的復甦。