〈能源盤後〉市場權衡需求前景 俄羅斯減產 原油收登逾2周高點

原油期貨周一 (13 日) 收高，WTI 原油和 Brent 原油價格均登上 1 月下旬迄今最高點。市場權衡全球石油需求前景和俄羅斯近期的減產決定，同時等待美國周二的通膨數據 (CPI)，藉此窺探聯準會(Fed) 下一步利率行動與美國經濟前景。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 42 美分或 0.5%，收每桶 80.14 美元，為 WTI 近月期貨自 1 月 26 日以來最高收盤價。

4 月交割 Brent 期貨價格上漲 22 美分或近 0.3%，收每桶 86.61 美元，為 WTI 近月期貨自 1 月 27 日以來最高收盤價。

3 月交割的汽油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 2.5311 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.4%，收每加侖 2.9057 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.3%，收每百萬 Btu 2.405 美元。

市場推動力

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 表示，所有市場都在等待周二將公布的 1 月美國消費者物價指數 (CPI)，所以交易清淡。

交易者關注 CPI 數據，以窺探 Fed 利率行動線索，以及猜測美國經濟將硬著陸或軟著陸。

《華爾街日報》調查的經濟學家預測，1 月 CPI 將上升 0.4%，年增率將自 12 月的 6.5% 下降至 6.2%。去年夏季 CPI 年增率創 9.1%，登上約 40 年高位。1 月核心 CPI (不含波動較大的食品和能源價格) 預估將上升 0.3%，年增率則自 12 月的 5.7% 下降至 5.4%。

上周美國公債殖利率反彈，係因投資者調整利率預期至接近 Fed 估計利率峰值在 5% 以上的看法，並降低年底前降息的可能性。Fed 一直堅稱 2023 年利率不可能下降。

Zahir 指出，美政府已要求公民立即撤離俄羅斯，有鑑於潛在大規模攻勢似乎在即，油價開始走強並不令人意外。

在俄羅斯稱 3 月起將減產 50 萬桶 / 日後，Brent 原油和 WTI 原油上周五漲逾 2%，且上周漲幅均超過 8%。今年和過去 12 個月 Brent 原油和 WTI 原油均走低。

分析師表示，原油現貨市場依然疲軟。

RBC 資本市場商品和數位情報策略師 Michael Tran 表示，北海和西非 (WAF)、大西洋盆地原油是市場上的邊緣原油。 雖然上周 2 月的 WAF 裝載量出現回升跡象，但北海主要流量仍然疲軟，整體情況喜憂參半。

Tran 認為，這可能意味中國後疫情期的增長尚不足以收緊現貨市場，或其他地區的需求仍疲弱不振，無論哪一種可能，目前現貨原油系統仍存在閒置情形。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，地緣政治緊張局勢也是交易者關注焦點。此前美軍擊落第四個不明物體，部分交易者擔心該不明物體可能是中國的間諜氣球。

Aslam 稱，市場擔心局勢失控，中美兩大國之間的緊張局勢恐加劇，對市場情緒產生不利影響。

與此同時，天然氣價格 3 個交易日以來的首見下跌，施耐德電氣大宗商品分析師 Victoria Dircksen 報告表示，這是因天氣前景呈現短期溫和，掩蓋了 Freeport LNG 出口工廠可能重啟的跡象。

周一流向 Freeport 的天然氣激增至每日 5 億立方英呎，創該設施去年 6 月因火災關閉以來的最高水準，表明該工廠已開始液化天然氣。