全球最大石油避險基金經理：明年原油需求有望攀升

全球最大石油避險基金 Andurand Capital 操盤者安杜蘭 (Pierre Andurand) 表示，如果世界完全擺脫新冠疫情限制，明年某個時候，全球石油需求可能會飆升 4%。

安杜蘭周四 (29 日) 一連發送 6 則推文，看好明年原油需求。他指出，有時候人們應該從一棵樹木出發，看向整片森林，把視角放大很重要。

安杜蘭列舉了 1983 年以來的石油需求圖表，指出全球石油需求一直緊隨著一條趨勢線。過去在經濟衰退時期，儘管有一兩年需求低於趨勢線，但隨後就會回歸。如 2008 年和 2009 年低於趨勢之後，石油需求就在 2010 年回到了趨勢線附近。

安杜蘭認為，居家工作或減少商務旅行等其他因素，對需求的影響無足輕重。相反地，過去三年裡，人們出外比平時少得多，反倒可能產生「報復性」旅行需求。

他指出，之前消費量一直落後於長期趨勢，在從天然氣轉向石油的推動下，到 2023 年可能每天增加 300 萬至 400 萬桶，這遠高於多數分析師對明年每日 200 萬桶以內的需求增長預期。

安杜蘭和其他幾位行業的基金經理一樣，今年押注供應鏈中斷和俄烏衝突，將導致石油和其他大宗商品價格飆升，從而獲得了巨額利潤，他的主要商品基金今年上漲了約 50%。

安杜蘭表示，石油需求激增可能會受到電動汽車日益普及的限制，電動汽車每天可替代約 60 萬桶燃料。

華爾街銀行普遍預計，隨著制裁擠壓俄羅斯供應，明年倫敦原油價格將上漲至每桶 82 美元左右。