銅供應又遭衝擊 印尼全球第二大銅礦場Grasberg暫停採礦

印尼上周六強降雨引發洪水、土石流和山崩，美國礦業巨擘 Freeport-McMoRan Inc. 位於該國的全球第二大銅礦場格拉斯伯格（Grasberg）暫停採礦和礦物加工作業。Freeport 預估，到本月底以前將恢復營運。

去年格拉斯伯格礦場產銅占全球供應量的 3% 以上。該礦場暫時停擺讓全球銅供應雪上加霜。繼拉丁美洲供應干擾後，全球供應再次受打擊。

拉丁美洲地區頻傳干擾銅礦的壞消息：由於反對正負新稅法增加銅礦特許使用費和增稅，全球最大產銅國智利爆發一系列罷工；因國內嚴重內亂，第二大產銅國秘魯的第三大銅礦今年初暫停運輸銅精礦；因和巴拿馬政府未能就銅相關稅費達成共識，最近加拿大礦業公司 First Quantum Minerals 在銅礦 Cobre Panamá 的銅精礦港口運裝喊停。

祕魯媒體上周三表示，當地持續爆發的反政府示威遊行活動已經危害該國的銅礦正常運行。示威者在全國各地設置路障並攻擊礦山，導致祕魯銅礦生產放緩甚至停擺。

對此，Jefferies 曾在報告中警告，祕魯約 30% 的銅供應面臨風險，這「可能有利銅價」。美銀大宗商品策略師 Michael Widmer 上周分析認為，祕魯與採礦業之前長期存在的問題最近突然爆發，使得「金融體系出現一些波動」的可能性更大，可能導致銅價升至每噸 1.2 萬美元。

BMO Capital Markets 分析師 Colin Hamilton 在報告中評論，格拉斯伯格礦場暫停營運加上祕魯減產，將導致短期內銅精礦市場的供應更緊張。

此外，媒體指出，格拉斯伯格銅礦場暫停營運也是對 Freeport 的又一打擊。印尼政府限制非加工礦石出貨，該公司之前因旗下銅冶煉廠延期面臨印尼官方的壓力。該冶煉廠可能在今年底以前開始營運，2024 年滿載生產。

Freeport 印尼子公司的日產量約為 500 萬磅銅和 5,000 盎司黃金，公司預估將無法實現第一季 9 億磅銅和 30 萬盎司黃金的銷售目標。

除供應面干擾，中國對銅的需求也支撐銅價走高。有媒體指出，在中國優化防疫政策後需求料將復甦之際，銅產業還在設法應對新冠疫情引發且因俄烏衝突而加劇的物流挑戰。儘管最近幾周有所回落，但目前的期銅價格仍比去年 7 月的低點高 20% 以上。