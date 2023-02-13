日勝生雙北開發事業獲進展 僑安新村危老重建進入施工

日勝生 (2547-TW) 在雙北進行的開發事業，在去 (2022) 年下半年取得進展，公司指出，指標案新北三芝日初不老莊園 1 的可售戶數增至 520 戶、且己全數售罄，同時，台北市大安區僑安新村危老重建案進入施工階段，而故宮博物院行政大樓及圖書館新建工也已正式開工。

日勝生指出，在日勝生康養樂齡事業部分，指標案三芝日初不老莊園 1，規劃套房 (15、18 坪) 與 2 人房 (27 坪)，並結合樂陶居康養服務，因供不應求釋出保留戶，可售戶數增至 520 戶，已全數銷售完畢。

同時，日勝生接續推出三芝日初不老莊園 2，產品定位為休閒樂齡住宅，規劃 130 多戶套房 (15 坪) 、1-2 人房 (27、33 坪) 住居，延續樂陶居服務，目前銷售已近 4 成，計畫於 2025 年底完工。建物同時運用氣密窗加節能玻璃，有效隔熱及抗紫外線，屋頂則設計太陽能發電系統，供應公共部分電力有效節能。

日勝生指出，公司在台北市大安區僑安新村危老重建案，基地面積約 1038 坪已經開工，設計為地上 24 層與地下 4 層的 SRC 綠建築，計畫於 2027 年上半年完工。台中綠捷聯開案文心崇德站、文心櫻花站與南屯站，目前進行都市設計審查作業，預計於 2024 年開工。而受矚目之故宮博物院行政大樓及圖書館新建工程，已於完成簽約並開工，建設期程預估 2 年。

在日勝生穩定收益的循環經濟事業日鼎水務，2022 年用戶接管戶數約達 12.7 萬戶，每日可處理污水量 10 萬噸，其中每日可提供 3 萬噸回收水，約當 12 座奧運泳池水量，供大桃園工業區使用，同時歡迎民眾取用。

另負責運營桃園北區水資源回收中心再生水 BTO 計畫的寶鼎再生水，去年 11 月開工，目前正進行地質鑽探與地球物理探勘，並規劃原有景觀喬木移植及土方篩選作業。預計於 2024 年下半年，每日可啟始運送約 1 萬噸再生水至中油桃園煉油廠。此一 BTO 計畫第一期預估於 2025 年興建完成，每日規畫提供 4 萬公噸以上再生水，並建造輸水管線約 29.92 公里，以供應觀音工業區及南亞塑膠錦興廠作為循環利用的新興水源。