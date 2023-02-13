控風險、拿股息 00713+00878 兩大ETF都買 狂領八個月股息

高股息 ETF 在近幾年已成顯學，其一檔就能「擁抱一籃子股票」的風險分散特色，漸成大多數民眾選擇之一，投信業者也跟著市場需求，將高股息 ETF 從年配走向季配設計，推出不同 ETF 產品，其中最具代表性的便是高股息 ETF。根據證交所 2022 年 12 月資料前三名，規模達千億等級的旗艦 ETF，第一名為最早掛牌的 0050，其次則分別為市場兩大知名高股息 ETF –元大高股息 (0056)、國泰永續高股息 (00878)。

高股息 ETF 除了績效外，配息次數與時間，也成為影響民眾選擇的重要關鍵。進一步觀察目前國內掛牌，共有 8 檔以高股息為特色的台股 ETF，季配息的 ETF 有 5 檔，季配息產品更是相對受到青睞，包括國泰永續高股息 (00878)、富邦特選高股息 30(00900)，以及元大台灣高息低波 (00713)，在 2022 年規模均成長至百億甚至千億級。其中配息率高、價格表現也穩定的 00878 與 00713，更是脫穎而出成為市場焦點。

00878 乘著國內首檔台股季配高股息 ETF 的優勢，在 2022 年規模突破千億。而 00713 在 2022 年改為季配息後，配息水準均在年化 7% 以上，規模來到 160 億元以上，受益人數則突破 7 萬人，顯示改為季配後推動 00713 成為高股息 ETF 中的大黑馬。

存股達人指出，若以配息率、績效表現來檢視 5 檔台股季配高股息 ETF，00878 與 00713 表現最突出，00878 近 4 次配息平均年化配息率約為 6.67%，00713 自 2022 年 9 月改為季配息後，平均年化配息率約為 7.36%；00878 成立以來年化報酬率 9.6%，00713 成立以來年化報酬率 10.2%，更是 2020、2021 連續兩年的高股息 ETF 績效王，且最重要是兩檔 ETF 的配息月份正好錯開，00878 是 2、5、8、11 月除息，00713 是 3、6、9、12 月除息，同時買進一年裡可以領 8 股息，利用現金流在生活上做更好的分配。

存股達人進一步說明，00878+00713 的搭配組合具有三穩特性，適合作為存股配置策略：一、風險穩，ETF 投資多檔股票，已經分散單一個股下跌風險，再進一步投資兩檔 ETF 更可以達到雞蛋不放在同一個籃子裡，分散單一 ETF 選股失誤風險；二、股息穩，每年可以領息月數直接從 4 次變 8 次，領息成就感加倍，更有助存股信心；三、股價穩，兩檔 ETF 都有一定期間的歷史走勢可以參考，其中 00713 2022 年內最大跌幅為 - 14.3%，全年也僅 - 7.7%，大幅小於加權股價指數的最大跌幅 - 30.5%，全年 - 22.4%。兩檔季配高股息 ETF 互相搭配，讓投資人少了「賺了股息，卻賠了價差」的煩惱。