〈ESG大趨勢〉日勝生旗下晶鼎綠能、寶鼎再生水完成聯貸案簽約

日勝生 (2547-TW) 擴大循環經濟計畫，子公司晶鼎綠能、寶鼎再生水與銀行團簽署聯合授信合約，將在台灣建設廢轉能與再生水處理系統，聯結日勝生 ESG 經營。顯現金融界對日勝生擘劃 ESG 藍圖及循環經濟發展，給予肯定並以綠色金融授信支持。日勝生並參與子公司日鼎投控、晶鼎綠能現金增資計畫，進階實踐日勝生 ESG 理念。

日勝生集團持股 70% 子公司晶鼎綠能，計畫投資興建「經濟部工業局彰濱工業區資源化處理中心新建營運移轉計畫 (BOT) 案」，由彰化商業銀行統籌主辦並擔任管理銀行，兆豐、台企銀、合庫、華銀、農業金庫及高雄銀行為參貸銀行，聯貸總金額新台幣 43 億元。

日勝生集團持股 70% 子公司寶鼎再生水，計畫開發興建「桃園北區水資源回收中心再生水 BTO 計畫案」，同步與銀行團簽署聯貸契約，由第一商業銀行統籌主辦並擔任管理銀行，合作金庫、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、土地銀行為共同主辦，加上農業金庫及上海銀行參貸，聯貸總金額新台幣 29.3 億元。

日勝生集團 - 寶鼎再生水與銀行團簽署聯貸契約，左爲第一商業銀行董事長邱月琴，右爲日勝生集團董事長林榮顯。(圖：日勝生提供)

日勝生董事長林榮顯表示，日勝生去年獲得 TCSA 台灣永續發展獎，今年與子公司日鼎水務已完成 ISO-14064-1 溫室氣體盤查並獲得 SGS 認證。晶鼎綠能之聯合授信合約連結 ESG 概念，鏈結日勝生年度永續報告書 ESG 經營表現，將溫室氣體排放量、能源消耗密集度及廢棄物量等 ESG 指標，據以納入聯貸優惠利率，展現銀行團對日勝生信心，將共同實踐國際 ESG 永續發展使命，創建綠色城市。

日勝生同時拓展循環經濟事業，參與子公司日鼎投控與晶鼎綠能現增計畫。日鼎投控為日勝生 100% 持有子公司，計畫發行普通股 570,000 股現金增資，每股面額新台幣 10 元，依 2022 年 7 月 31 日自結每股淨值 89.45 元為發行價格，金額共新台幣 50,986,500 元，將由日勝生全數認購。待完成本次增資後，日鼎投控發行股數將達 77,800 仟股。另晶鼎綠能為執行「經濟部工業局彰濱工業區資源化處理中心 BOT 計畫」，日勝生也同步支持其現增計畫，每股發行價格新台幣 10 元，認購金額新台幣 55,500,000 元。待晶鼎綠能增資完成後，實收資本額將達 6.2 億元。

日勝生已發布 ESG 永續報告書，並宣布擴大循環經濟投資。晶鼎綠能負責營運之彰濱工業區資源化處理中心 BOT 案，環評於 2022 年通過，預估完工後每天可處理 700 噸一般事業廢棄物及污泥，目標將事業廢棄物回收再製，固體再生燃料可供產業使用，協助台灣工業提升循環經濟效益。寶鼎再生水將建設桃園再生水 BTO 計畫，預估第一期於 2025 年底建置完成後，每日至少可供給 4 萬公噸再生水，期望讓廢水處理成為資源永續再生的起始點。目標打造台灣規模最大，未來全期每日可提供 11.2 萬噸再生水的「城市水庫」