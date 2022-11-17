日勝生三芝日初不老莊園首期510戶完銷 將推二期海景休閒宅

日勝生 (2547-TW) 康養樂齡事業在三芝日初不老莊園 1 (淡金公路東側) 可售戶 510 戶完銷，全案總銷估約 40 億元，計畫 2024 年上半年完工；第二期 130 多戶海景休閒樂齡住宅在本季正式推出。

日勝生指出，三芝日初不老莊園 1 基地面積約 4600 坪，產品定位樂齡住宅，規劃 15、18 坪套房與 27 坪二人房，結合樂陶居康養服務，以租售複合式經營。考量家人聚會與探訪需求，保留部分 1 樓與 2 樓以上住宅戶，作為長照據點及家人陪伴房。目前日初不老莊園 1 的可售戶 510 戶已全部完銷。

而日勝生接續開發的初不老莊園 2 (淡金公路西側)，基地面積約 1200 坪，規劃 130 多戶海景休閒樂齡住宅，以 15 坪套房與 27、33 坪的 2 人房型，結合康養服務，在 季正式推出。

日勝生並以樂陶居及日初不老莊園作為數位 5G 健康建築的示範基地，提供不老學堂及飯店式物管服務，編制護理師、社工師、復健所專業管理；並導入超寬頻 UWB 定位系統，結合康養 APP 與身分辨識晶片，除可精準定位長輩所在，並提供八循環運動紀錄、雲端智慧照護系統，為住戶提供身心健康偵測與日常需求服務之關懷系統，打造海景渡假村之養生社區。

此外，日勝生以 ESG 大健康城市理念，規劃永續城市。眾所矚目的台北市大安區精華地段「僑安新村」危老重建案，基地面積約 1000 坪，於 2022 年 1 月取得建照，並在今年 7 月動土開工。重建後將建設成地上 24 層與地下 4 層的 SRC 綠建築，規劃商業住宅約 200 戶，總樓板面積約 9800 坪，預估於 2027 年完工。