艾美特-KY深圳辦公大樓出租 年營收貢獻逾5000萬元

家電品牌廠艾美特 - KY(1626-TW) 今 (13) 日宣布，與深圳中際聯科創產業發展公司簽約，完成深圳土地開發案租賃事宜，將出租 3 萬平方米商業用地及辦公樓，初估年營收貢獻超過人民幣 1250 萬元 (約新台幣 5556 萬元)。

艾美特表示，與中際聯公司正式簽屬租賃合約，將出租商業用地、辦公樓、廠房及高級公寓等，全部合計超過 3 萬平方米，剩下未出租部分則保留公司總部自用。

根據雙方租約，辦公樓及廠辦為 10 年，高級公寓 11 年，艾美特強調，免租期過後按月收取租金並認列財報，租金按合約約定有調升條款，未來有調升空間，估每年挹注收入超過人民幣 1250 萬元。

董事長史瑞斌表示，公司將可利用此資金強化公司現金流和加強研發投入，最終艾美特重視的還是本業不斷求新與進步。

展望後市，艾美特預期，今年中國市場在疫情後消費可望回穩，雖然經濟成長趨緩，但原物料價格上，除銅材料以外皆趨於穩定，對於今年整體業績抱持樂觀，加上資金回流，整體營運勢必優於去年，另外今年重點仍放在產品優化並合理提價已提升毛利為目標。

艾美特工業區舊廠土地位於中國廣東省深圳市寶安區石岩街道內，2016 年與深圳市 TCL 海創谷科技園發展公司簽訂合作協議，2019 如期動土開工，2021 年完竣驗收，驗收後 TCL 遷移補償金約新台幣 7.12 億元，並於 2022 年 1 月財報認列，建築物面積 52,698.73 平方米，建成後分配到 36,000 平方米。