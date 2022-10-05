日勝生旗下泰誠發展營造標下故宮新建工程 金額約4.9億元

日勝生 (2547-TW) 今 (5) 日指出，100% 持有的子公司泰誠發展營造，參與故宮博物院「行政大樓及圖書館新建工程」公開招標，獲選為得標企業，得標金額約 4.9 億元，工程將自 2022 年底開工，建設期程預估約 2 年。

日勝生指出，故宮行政大樓及圖書館新建工程為行政院「新故宮－故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」的北部院區整 (擴) 建分項計畫之一，整體核定計畫期程至 2026 年。此一項計畫 - 新行政大樓及圖書館新建工程於 2021 年 3 月完成基本設計，2021 年 8 月都市設計審議通過，預計 2022 年 10 月簽約後，計畫 2022 年底開工，建設期程預估約 2 年。

故宮博物院擁有世界級華夏文化藝術精品，新故宮計畫進一步整備故宮觀光亮點，引入新時代策展美學，要與羅浮宮、大英博物館並駕齊驅。日勝生表示，此案位於北市士林區至善段六小段，基地面積約 9700 坪，規劃新建地上 3 層行政大樓及地上 2 層圖書館，兼顧故宮特殊需求並以智慧綠建築設計，打造符合故宮四大目標的友善、開放、智慧、普世環境。

泰誠發展營造為日勝生集團重要成員，除與交通部臺鐵局簽約投資「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」案，計畫以「新京站 全齡健康社區」主題循軌道經濟模式打造高雄城市新亮點，並參與日勝生多項重大公共工程建設，包括交九臺北轉運站 BOT 案、桃園污水下水道系統 BOT 案、新北市中和區與三重區青年住宅等重要工程建案，有多年建設實績。

泰誠也在 7 月以承造桃園市環保局「龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」，必獲經濟部水利署全國水環境大賞「有氧淨化」組首獎。