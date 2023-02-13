〈國科會新春記者會〉今年跨部會擬投入逾349億元 設八大前瞻科研平台

國科會今 (13) 日舉行新春記者會，展望今年，主委吳政忠表示，國科會去年完成轉型後，更能整合協調科技與各部會，落實上中下游串連到產業與回應社會，因此，今年將持續以國家的高度擘畫科技發展策略，同時規劃透過跨部會模式，今年共投入逾 349 億元，在八大領域設立前瞻科研平台。

國科會共提出八大前瞻科技平台，包含前瞻半導體與量子科技、AI、太空 (通訊衛星與 6G)、資安、精準健康 (防疫與高齡科技)、淨零科技、國防科技、人文社會等，科技辦公室副執秘沈弘俊說，八大平台所需預算約 349 億元，其中，淨零科技約 119 億元最多，其次為半導體與量子科技約 83 億元，防疫也有約 24 億元。

在前瞻半導體與量子領域上，國科會去年已啟動量子國家隊計畫，而半導體更是科技領域的重中之重，吳政忠說，今年將進一步啟動 2025 半導體大型研究計畫，布局下世代半導體前瞻技術研發與高階研發人才培育，也規劃赴其他國家設置 IC 設計前瞻趨勢中心等前進基地，目前主要鎖定歐洲國家。

資安議題上，除日前數位部資安院日前揭牌外，國科會也預定今年成立資安科技研究中心，整體布局我國上中游尖端資安研究，至於太空通訊衛星、6G 等上，旗下國家太空中心主責 2 枚實驗衛星、工研院主責地面設備，目前也已完成初步設計，預計今年進一步完成細部設計。

外界也關注我國自製衛星獵風者衛星 TRITON 發射計畫，由於原定搭乘的法國亞利安太空公司 (Arianespace) 的織女星 C 型 (VEGA C) 火箭日前發射升空失敗，因此整體計畫確定延期，吳政忠回應，目前該公司仍在進行調查，預期 3 月底調查完後，後續才會比較清楚。

另一方面，吳政忠指出，防疫跟高齡科技今年 3 月將啟動新的 SRB 計畫，期許高齡科技成為普惠科技的一環，而 2023 年度科技預算中將投入 119 億元在淨零科技上，發展永續及前瞻能源、低 (減) 碳、循環、負碳等五大領域。

展望未來，吳政忠說，科技產業將不再只是純技術、工程科技，而是會進一步加入人文社會領域，因此，國科會今年也將成立國家級智庫「科技、社會與民主中心」，針對全球與台灣政治、社會變遷、科技應用影響，進行跨領域系統性的前瞻研究。