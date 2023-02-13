指揮中心：COVID-19確診隔離擬改0+N 輕症免通報

國內自 2 月 20 日起鬆綁室內口罩規定，疫情指揮中心指揮官王必勝今 (13) 日再表示，目前有三大重點工作，包括加強次世代疫苗接種、調整輕症確診者隔離方式，以及修正確診者通報定義，未來確診隔離將由「5+N」改為「0+N」，經專家討論後，待疫情穩定，就會宣布實施。

國內今天新增 12397 例 COVID-19 本土個案及 260 例境外移入；另確診個案中新增 54 例死亡。王必勝指出，最新一週確診數共計 13 萬 8344 例，較前一週下降 24.7%，從曲線圖看來，農曆春節過後疫情快速上升，現在快速下降，推測與春節連假延遲通報及過年期間交流較多有關。

國內今天新增 82 例 Omicron 亞型變異株確定病例，分別為 55 例本土個案及 27 例境外移入，指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對 BQ.1、BF.7、XBB 等新興變異株仍具保護力，並可降低因感染 COVID-19 造成的重症、住院或死亡風險，請民眾儘速完成疫苗接種。

王必勝進一步說明，指揮中心持續拜會地方政府聽取意見，很快就會提出今年度疫苗接種計畫。

指揮中心也將調整輕症確診者隔離方式，從原來的「5+N」改為「0+N」，外界關注何時上路，王必勝說，將召集專家開會討論，當疫情穩定時就會推行。不過，輕症者不必隔離後，疫情可能會上升，目前沒有特別規畫上路時間點。

此外，指揮中心將修正確診者通報定義，王必勝表示，未來只會通報重症，尤其是住院病患，輕症則不必再通報，會持續加緊進行。