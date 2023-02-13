〈焦點股〉晉弘視網膜AI軟體進軍日本 逆勢亮燈漲停

智慧醫療廠晉弘 (6796-TW) 旗下眼底攝影機搭配視網膜 AI 輔助診斷軟體，將透過日商丸紅 (Marubeni) 集團旗下數位醫療保健事業子公司 Clairvo Technologies 進軍日本，激勵股價逆勢上攻，早盤跳空鎖在漲停價 99.9 元。

Clairvo 與晉弘已合作兩年，近期晉弘的視網膜 AI 輔助診斷軟體通過日本認證機構審核並核發第二類醫療器材許可，Clairvo 預計將產品銷售至醫療及長照機構。

晉弘的視網膜 AI 輔助診斷軟體為全球第一個可同時提供眼底微血管瘤、出血、軟滲出、硬滲出等視網膜病變之分類、分期及病徵位置的 AI 軟體。

晉弘表示，該產品無論應用於規模較完整的醫療院所或偏鄉遠距診察，皆能提升視網膜病變早期篩檢能量，強化醫療資源使用效率，輔助監控病患視網膜病變控制情形。

展望未來，晉弘 (6796-TW) 今年營運再邁大步，拋棄式內視鏡下半年將開始顯著貢獻營收，另一項創新醫材 AI 傷口照護軟體預計今年取得台灣認證，加上海外市場對遠距醫療產品需求持續提升，有望推升今年全年營收續登高。

晉弘 1 月營收 2965 萬元，月減 47.45%、年減 8.96%。去年 12 月稅前盈餘 970 萬元，年減 29.39%；稅後純益 780 萬元，年減 21.83%，每股純益 0.24 元。