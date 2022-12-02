〈醫療科技展〉拓展國際商機 新北生技醫材館獲歐洲、東協國家關注

醫材廠雃博 (4106-TW) 董事長李永川，以新北市生技產業發展聯盟理事長身分出席 2022 醫療科技展，他今 (2) 日表示，新北市生技醫材館結合 14 家新北企業，除了展現生醫產品技術實力，更吸引歐洲及東協參訪團關注，期望透過此次實體媒合交流活動，拓展海外市場機會。

新北市生技醫材館，參展廠商包括雃博、康定、光鼎、新駿、世大化成、衡奕、醫百、真茂、實創、天明製藥、麥德凱、大賀智聯網、今可生物及福摩沙等 14 家新北企業。

為推動生技產業發展，新北市生技產業發展聯盟也攜手新北市政府，舉辦新北智慧居家醫療大未來論壇，主題為智慧醫療、智慧長照及智慧居家服務，邀請亞東醫院解析疫情下的智慧居家醫療、智齡科技與衛生局，一同探討智慧居家醫療的現況與願景。

新北市境內有近 2000 家生技製造業，為協助企業運用數位科技轉型，新北市經發局推出中小企業輔導團、企業產經大學、中小企業信用保證融資貸款與引領數位轉型應用計畫等數位轉型四部曲，積極輔導業者轉型。

尤其中小企業服務團服務，提供在地廠商專業諮詢與診斷建議，為新北市生技醫材廠商提供近百次的諮詢服務。

此外，新北市與生技聯盟也保持密切合作關係，如 2020 年率領 13 家新北個人防護裝備及生技產業廠商，與當時的美國在臺協會 (AIT) 會晤，協助新北廠商掌握防疫物資商機，接軌美國等國際市場。