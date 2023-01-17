長佳智能拿下腎病醫材長約 營收貢獻上看10億元

數位醫療研發公司長佳智能 (6841-TW) 營運報捷，與淡馬錫投控旗下腎臟病醫材公司簽定長約，初估營收貢獻超過 10 億元，同時力拚本季掛牌上櫃。

長佳智能表示，與淡馬錫旗下腎臟病醫材公司簽訂技轉與合作開發計畫，計畫時間長達 15 年，初估至少帶來 3722-3812 萬美元 (約新台幣 11.16-11.43 億元) 營收。

據了解，該醫材公司主要研發可穿戴式醫材儀器，看準長佳智能的研發量能、各國資安的雲端與地端混合系統，因此攜手打造腎臟疾病照護平台。

雙方看好隨著高血壓和糖尿病患者數量增加，預估 2024 年全球將有 9600 萬名末期腎臟病患者，又以亞太地區人數最多；2024 年全球末期腎病市場規模將高達 1355 億美元，年複合成長率達 12.7%。

另外，長佳智能已經獲得數位醫療相關的美國 FDA 許可證 6 張、台灣 TFDA 許可證 10 張、各國專利 21 項，客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國與台灣。有鑑於未來台灣在全球數位醫療領域將扮演重要角色，因此設立三項發展方向，包括大數據、醫療人工智能、雲端生醫平台。

此外，長佳智能也跨域發展基因檢測，在健康雲端平台中建置基因檢測 AI 分析平台，提供營養素分析、免疫力、過敏、視力、智力等 7 大報告，可藉此開發專屬基因檢測及提供行動化追蹤服務。