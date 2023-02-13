美而快採OMO營運策略 下半年加速拓展實體商場

服飾電商業者美而快 (5321-TW) 日前開出網路服飾品牌 PAZZO 實體形象概念店後，每月業績皆有明顯成長，美而快指出，1 月 PAZZO 業績更達年增 60%，顯示 OMO 虛實整合的營運策略可行，在第 1 個商場開出後，預計今 (2023) 年共開設 5 間複合式商場，第二家商場最慢 7 月可開出，並於下半年加速展店。

美而快旗下有商業品牌、網紅品牌和生活選物，1 月相對淡季表現穩健，其中，以商業品牌的成長力最強勁，美而快表示，線下導流線上的效果顯現在 PAZZO 的銷售業績。

PAZZO 自開設實體形象概念店後，每月維持成長，1 月更較以往純電商的平均業績年成長高達 60%。

美而快說明，透過 OMO 虛實整合，可串連集團所有平台的會員資料，精確掌握不同消費者的需求，並憑藉數據分析，歸納出風格、調性相符的品牌，因而開設 300-500 坪數的小型複合式商場，導入服飾、餐飲、美妝和生活美學等綜合性的消費服務。

美而快最新規劃，今年開設 5 家複合式商場，目前已開 1 家，預計第 2 家商場最慢可於 7 月開幕。

而在網紅流量變現的核心營運策略下，展望後市，美而快強調，力拚將網紅流量變現模式複製到生活用品、餐飲和保健食品等其他產品線，增加在電商市場布局的深度和廣度。

美而快 1 月合併營收 2.92 億元，月減 12.6%，年增 7.11%，創同期高。