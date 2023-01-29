晉弘新品取證+海外需求增 今年營運再戰新高

醫材廠晉弘 (6796-TW) 今年營運再邁大步，拋棄式內視鏡下半年將開始顯著貢獻營收，另一項創新醫材 AI 傷口照護軟體預計今年取得台灣認證，加上海外市場對遠距醫療產品需求持續提升，有望推升今年全年營收續登高。

晉弘自主研發製造的拋棄式內視鏡產品，已取得台灣衛福部 TFDA 第二類醫材許可證，以及美國 FDA510(k) 審查，並以自有品牌透過經銷商進入醫院，由於醫材推廣時間較長，預期今年下半年開始，營收貢獻會逐步墊高。

相較於傳統內視鏡需清洗消毒，使用病患人數受限，晉弘的拋棄式內視鏡具有防止感染、增加醫院收入等優勢，除以自有品牌拓展外，也積極搶攻代工訂單。

據統計，美國拋棄式內視鏡需求量約 1000 萬支，目前以丹麥醫材公司 Ambu 市占率最高，晉弘目標未來 3-5 年要拿下 10-20% 市占，並在 2023 年占整體營收比重至少 1 成。

AI 傷口照護軟體方面，晉弘坦言，由於該產品在台灣為首個創新醫材，因此衛福部在審查認定時間較久、取證時間比預期長，不過從醫院反饋來看，AI 傷口照護軟體可以精準控制傷口恢復狀況，並透過精準投藥加速傷口癒合。

AI 傷口照護軟體適用醫院診所外，也能導入長照中心，照護師利用該產品追蹤老人的傷口狀況，進一步與敷料公司整合，達到精準醫療；未來取得認證後，規劃以賣斷、租賃、儲值等模式來銷售。

談到遠距醫療市場，晉弘認為，雖然疫情趨緩、逐步恢復正常生活，遠距醫療市場成長力道同步放緩，美國過去兩年遠距需求大爆發，預期今年成長幅度略遜於去年，不過台灣、日本、東南亞等新興市場則大幅成長，仍看好整體市場態勢。