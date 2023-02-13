晶圓雙雄腿軟拖累 台股跌逾百點失守15500點

晶圓雙雄腿軟，拖累台股今 (13) 日開盤開低小跌 21.89 點，以 15564.76 點開出，但不敵半導體空方壓力，早盤跌勢擴大一度下跌逾百點，指數低點失守 15500 點整數關卡。

台股早盤在生技股支撐下，開盤 10 分鐘仍在平盤下震盪，指數低點一度守住 15500 點關卡，但因半導體族群氣弱拖累大盤跌勢擴大，原本受資金追捧的生技、觀光漲勢也開始收斂。

台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 股價轉疲，權王台積電早盤以 544 元開出後股價持續下挫，早盤失守 540 元；聯電跌幅較深，早盤以 50.20 元開出後失守 50 元關卡，盤中跌幅逾 3%，股價低點下探至 49.25 元。

半導體族群中的矽力 - KY 盤中跌幅逾 3%，日月光投控、南茂、瑞昱、聯發科、易華電在賣壓調節下拖累盤中股價下挫，盤中跌幅在 1%~2% 區間不等。

航運股也是資金提款對象，貨櫃三雄陽明、萬海、長榮盤中股價同步臉綠，盤中跌幅超過 2%；散裝輪的榮運、四維航、台驊投控、裕民、慧洋 - KY 賣壓也頗為沉重，盤中跌幅逾 1%。航空雙雄相對有撐，華航盤中上漲 1.6%，長榮航則在平盤上整理。

生技族群逆勢走揚，晉弘盤中攻上漲停，盤中股價暫時收在 99.9 元有望擠進百元俱樂部，美時、泰福 - KY、承業醫、雃博、中化等個股也有 2% 以上漲幅。

