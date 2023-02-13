〈焦點股〉台企銀獲利護身 股價帶量強漲逾1%

台企銀 (2834-TW) 靠獲利成績加持，吸引買單持續敲進，今 (13) 日盤中交易量衝上 1.7 萬餘張，推升股價漲幅超過 1.1%，盤中高點站上 13.6 元，在盤勢偏弱整理格局下，表現頗為亮眼。

根據台企銀公告的自結財務數據，受惠於升息效益挹注，以及存放款核心業務穩定，帶動淨利息與淨手續費收益穩健成長，進而抵銷史上最長春節的效應，銀行 1 月合併稅後純益 13.06 億元，較去 (2022) 年 12 月大增 60.84%，刷新歷年單月獲利最高紀錄。

台企銀 1 月合併各項提存前稅前盈餘 16.29 億元，較去年同期增加 60.63%，合併稅前盈餘 15.18 億元，也較去年同期成長 67.13%；合併稅後純益 13.06 億元，比去年同期大幅成長 74.10%，全都刷新歷年同期紀錄。

台企銀的獲利好表現也反映在股價上，在籌碼敲進下帶動股價持續攀升，今天股價已 13.45 元開出後，不畏盤大盤空頭壓力一路向上挺進，盤中高點站上 13.60 元，股價持續站穩月線之上，成交量高達 16826 張，買氣頗為強大。

台企銀 1 月合併每股稅前盈餘 0.19 元，合併每股稅後純益 0.16 元，合併每股淨值 13.27 元。