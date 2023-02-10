台股收小黑沒站穩15600點 三大法人賣超35.31億元

美股周四跌多於漲，台股今 (10) 日走勢震盪，IC 設計族群湧現賣壓，但台積電強力穩盤，加上金融股陸續翻紅助攻，加權指數跌勢並未擴大，終場下跌 12.06 點，收在 15586.65 點，三大法人合計賣超 35.31 億元。

台股周線連 5 紅，累計本周小跌 16 點。觀察三大法人今天籌碼動向，外資持續賣超 1.56 億元；投信轉為買超 6.2 億元；自營商賣超 39.95 億元。三大法人合計賣超 35.31 億元。

主要電子權值股方面，台積電今天一路在盤上表現，終場漲近 1%，收 545 元；大立光股價勁揚 2%，終場收 2255 元，一舉奪回股王寶座；聯電、鴻海、國巨、台達電等多檔均收紅；聯發科則震盪下挫逾 1%，收在 740 元；瑞昱、矽力 * - KY 等 IC 設計股也表現疲弱。

創意意外未入列 MSCI 台灣指數成分股，早盤湧現失望性賣壓，一度跌逾 5%，終場跌勢收斂，險守 900 元大關；高價股祥碩、譜瑞 - KY、世芯 - KY 跌勢也都相當重。其他 IC 設計相關個股，包括鈺創、凌陽、偉詮電、智原、原相、聚積等鋪片走低。

MSCI 最新季度調整，將八方雲集納入小型指數成分股，加上漲價題材助攻，今天股價一舉衝上漲停，達 240 元，創上市以來新高，並超車瓦城登上觀光股后，瓦城終場漲幅收斂，收 226.5 元；餐飲股漢來美食、豆府、亞洲藏壽司、揚秦等均獲買盤青睞。