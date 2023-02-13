〈台股盤前〉市場觀望美CPI數據 短線維持震盪格局

台股近期呈現漲多量縮整理走勢，美國將於 14 日公布消費者物價指數 (CPI)，市場關注美國通膨情況及聯準會 (Fed) 後續政策立場，加上美股持續回檔修正，預期整體觀望氣氛濃，短線維持震盪格局。

台股加權指數上周終結周線連 4 漲，10 日終場收在 15586.65 點，下跌 12.06 點，成交量降至 2097.74 億元；周跌 16 點。外資上周全周賣超 1.9 億元、投信買超 34 億元、自營商賣超 81 億元。

美股上週五 (10 日) 漲跌互見，道瓊上漲 169.39 點，或 0.50%，收 33,869.27 點；標普小漲 8.96 點，或 0.22%；那指跌幅 0.61%、費半則下跌 48.47 點。

市場消息方面，三星傳出發動晶圓代工價格戰搶單，鎖定成熟製程，降價幅度高達一成，聯電、世界先進也開始有條件對客戶降價。隨著削價搶單大戰鳴槍起跑，恐打破原本台廠預期平均單價有撐的局面。

新冠效應延燒，基層診所、藥局及中醫診所均鬧藥荒，包括抗生素、退燒藥都供不應求。藥廠綜合意見指出，缺藥引發的關鍵總歸有二，其一疑為大陸海關限制原料藥出口，再者台灣去年 5 月至今新冠確診人數從未減少，致藥廠庫存吃緊，近期終於爆發。

業界傳出，蘋果考量分散生產風險，去年 12 月鴻海發生鄭州廠事件後，和碩拿下 iPhone 14 Pro 組裝訂單，今年元月開始大量出貨，有望持續獲得最快秋天發表的新款 iPhone 15 高階機種訂單。

晶圓代工龍頭台積電、二哥聯電 10 日雙雙改寫金兔年開紅盤以來高點，股價表現頂住產業下行逆風。台積電最新公告的元月營收重返 2000 億元大關，無懼工作天數較少，繳出月增、年增佳績，包括高盛、花旗環球證券相繼調升股價預期，來到 708 元與 620 元；高盛同步也將聯電股價預期升至 68 元。