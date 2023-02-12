〈台股風向球〉半信半疑中 螞蟻雄兵集結蓄勢待發

台股加權指數上周終結周線連 4 漲，但僅陷入狹幅震盪，周跌 16 點，儘管美股科技股轉弱、外資暫緩大舉買超動作，反映市場對美國聯準會 (Fed) 升息趨緩的期待降溫，不過，法人仍樂觀看待，即便外資暫時休息，散戶的螞蟻雄兵資金動能可望接棒，不同族群間持續偏多輪動應無虞。

由於聯準會官員近期發布一連串鷹派發言，美股由強勢轉入震盪整理，尤其科技股有壓，美股道瓊指數周跌 0.17%、標普 500 指數周跌 0.91%、那斯達克指數周跌 2.41%、費城半導體指數跌 2.3%。

在 1 月美國非農就業大增 51 萬人，遠超過市場預期的 18.5 萬人下，已令市場對美國升息緩和的樂觀預期減弱，接著在 2 月 15、16 日尚有達拉斯、紐約和克利夫蘭總裁將發表談話，仍可能進一步造成短線降溫。

從籌碼面來看，外資上周在集中市場小賣約 2 億元，終結連 4 周買超，不過，仍續買台積電達 151 億元，聯電、榮運、保瑞均獲加碼逾 20 億元，台達電、日月光投控也有超過 15 億元買盤進場。

而投信持續買超 34.1 億元，為連 2 周買超，其中，世芯 - KY 獲加碼 9.7 億元，聯詠 8.5 億元，保瑞 7 億元，元太、上銀均超過 6 億元，台積電、大立光、創意和廣達也達 5 億元之上，顯然多以跌深的中高價電子股為主。

信用交易上，融資連 2 周增加，合計共增加約 50 億元，由於券資比仍處在近 1 年左右的相對高點，法人認為，主力、中實戶和散戶半信半疑心態逐漸消弭，可望成為新一波推升大盤的動能。

永豐投顧表示，市場最擔心的是 PC 庫存嚴重恐遲遲無法消化完畢，但從近期聯詠和譜瑞法說釋放的產業訊息已看到曙光，基本面轉折較市場預期來得早，投資心態應偏多。

而本周主要須關注的有 14 日美國將公布 CPI 數據，而國內重要法說會將登場的有 2/14 旺宏、2/15 遠傳、2/17 盛群、新唐和華邦電，同時還有 2/15 的台指期結算。