〈CES大展〉友達車用面板居全球前三大 再推FIDM Plus一體化顯示方案

面板大廠友達 (2409-TW) 積極布局車載顯示器產品，目前在全球坐穩前三大車用面板供應商地位，今年也進一步前進美國消費性電子展 CES，攜手生態圈合作夥伴推動新一代智慧座艙，更首度亮相旗下大尺寸 FIDM Plus 一體化顯示方案 (Fully Integrated Display Module Plus)。

友達說，因應電動車、自駕車快速發展，乘客對於座艙娛樂、更直覺的智慧化服務需求將大幅提升，因此透過旗下顯示技術與整合設計能力開發 FIDM Plus 一體化顯示方案，整合隱藏式鏡頭、IR 感測器、環境光感測器、大尺寸內嵌式觸控等，可望達到更全面的人機互動，升級駕駛及乘客在車內的工作、娛樂、生活體驗。

友達總經理暨營運長柯富仁表示，顯示器與人機互動已成為車廠提供智慧座艙體驗的重要差異化方向，友達很高興與夥伴展示未來座艙的合作成效，透過 FIDM Plus 一體化顯示方案，協助車用客戶為駕駛與乘客帶來更舒適安全的車內體驗，並向全球展現未來汽車創新應用的各種無限可能。

友達這次展示的 FIDM Plus 一體化顯示方案，搭載 A 柱到 A 柱 55 吋超大型曲面顯示器，採用全貼合技術，曲面面板與車艙內裝緊密貼合，兼顧美學設計與減震效果，其中，透過友達 AmLED 顯示技術 (AUO Adapative mini LED)，實現高解析度、高亮度、廣色域等特性，同時以高對比、低耗能、耐候度高及強光下可視性高等優勢，提供駕駛清晰的行車資訊。

友達進一步指出，一體黑的沉浸式設計，可望達到 50% 以上的省電效能，副駕駛座搭載的主動式防窺面板，也可自由切換防窺模式，避免分散駕駛注意力，提升行車安全，另外，FIDM Plus 整合隱藏式鏡頭，也可執行個人化臉部辨識及駕駛疲勞偵測。

友達這次 CES 是與高通 (QCOM-US) 共同展示智慧座艙應用，根據高通資料顯示，其生態系統合作夥伴除友達外，還包含 ACCESS Europe、Amazon Music、Bose、Carota(科絡達)、Cognizant(CTSH-US)、Daon、Rightware、SoundHound(SOUN-US)、ThunderSoft(中科創達)、Vector Unit、Wink 等。