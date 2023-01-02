顯示器廠搶軌道交通商機 友達拿下全球逾3成市占

顯示器族群近年擴大布局場域經濟，面板大廠友達 (2409-TW) 繼旗下子公司達擎將 TARTAN 系列顯示器成功導入北捷中山站後，也攜手工研院、船舶中心等，在高雄亞灣智慧渡輪導入最新 Micro LED 透明顯示器，擴大搶攻軌道經濟、智慧交通商機，據悉，友達在全球軌道交通顯示器面板至少拿下 3 成市占。

友達在 2022 年 9 月即宣布進駐亞灣成立 AUO 解決方案研發中心，希望借助亞灣產業群聚優勢，佈建 300 人研發團隊，作為多元場域解決方案研發、試驗場域，同年 12 月更率先在高雄亞灣智慧渡輪導入最新 Micro LED 透明顯示器，虛實整合 AI 跨屏導覽系統打造智慧窗屏。

友達指出，透明 Micro LED 顯示器因具有自由無縫拼接、無限延伸等特性，可依場域應用調整，應用在亞灣智慧渡輪則分別採用 35 吋、23 吋的智慧窗屏，友達看好 Micro LED 顯示器因具有發光區域小、高亮度、高對比、廣色域、反應速度快與高信賴性等優點，在戶外環境中也具備極高透明度及超高亮度等優勢，將可廣泛應用在車窗等大眾交通運輸工具。

友達旗下達擎日前也參與台北捷運公司「捷運再設計」計畫，將 32:9 TARTAN 長條型顯示器導入中山站並取代舊式 LED 螢幕，提供乘客動態行車資訊，同時也與研勤 (3632-TW) 旗下廣告機電子看板領導品牌 FarBar 發霸科技合作，在該站出入口、月台等安裝 30 組 58.4 吋 TARTAN 顯示器。

據悉，達擎 TARTAN 顯示器已導入全球多個國家，並陸續獲得法國高鐵、義大利高鐵、歐洲之星、日本新能源無人巴士等大型交通專案導入，應用領域包含列車車廂、新能源公共巴士、計程車、車站月台與機場等，雖然多屬少量多樣應用，但 TARTAN 顯示器目前已在全球軌道交通應用市占率居領先地位，拿下逾 3 成市占。

另一方面，群創 (3481-TW)2022 年也擴大與北捷合作，除在西門地下街啟用全台首個 5G 專網展演場域外，雙方更聯手在板南線打造一輛數位列車，導入 48 吋顯示器、36 吋曲面數位廣告螢幕、電子紙廣告螢幕等，翻新列車內裝，並吸引寶可夢 (Pokémon)、New Balance、微軟 (MSFT-US)、三星、SONY 子彈列車、中華電 (2412-TW) 等品牌主青睞，創造千萬元廣告營收。