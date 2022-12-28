分析師：明年谷歌將面臨廣告市場疲軟等多項問題

與大多數大型科技公司一樣，谷歌 (GOOGL-US) 在 2022 年經歷艱難的一年，全球經濟疲軟、通膨上升、監管問題和股市疲軟等問題，都使該公司備受衝擊。儘管部分問題有望在 2023 年消退，但投行 Monness Crespi Hardt 認為，即使該公司被證明比同業更具韌性，這些問題仍可能會持續到明年。

該行分析師 Brian White 給予谷歌「買進」的評級，但他也指出，疲軟的廣告市場和監管問題可能會在 2023 年持續存在，並對谷歌帶來負面影響。

White 在報告中指出，2022 年經濟疲軟、防疫封鎖衝擊以及蘋果隱私舉措影響，尤其是 App 追蹤透明度功能 (App Tracking Transparency)，對數位廣告市場帶來了負面影響。此外，外匯負面因素也衝擊營收增長。谷歌今年第三季廣告營收僅年增 3%，遠低於去年同期的 43%。

White 說道，展望 2023 年，經濟進一步疲軟可能將使數位廣告支出承壓，不過，隨著時間的推移，有望逐步復甦。而監管問題可能會繼續對這家科技巨頭造成影響。

儘管如此，White 指出，谷歌仍有一些亮點，包括 Google Cloud、在充滿挑戰的經濟中放緩支出的策略、長期數位廣告趨勢受益者以及對於雲端業務的推展。

先前有報導指出，隨著要求提高員工生產力的外部壓力越來越大，谷歌可能將設立新的績效管理系統，以幫助管理人員從明年初開始裁撤績效欠佳的數千名員工。

知情人士指出，根據新的機制，主管人員必須考量員工對企業可以帶來的影響力，列出 6% 績效較低的員工，約 10,000 人，遠多於先前機制的 2%。