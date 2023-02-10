〈餐飲元月營運爆衝〉漢來美食年節來客湧進12萬人 1月營收創新紀錄

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (10) 日公告 1 月合併營收達 5.82 億元，月增 32.47%、年增 41.09%，創單月歷史新高紀錄，漢來美食說明，主要是因全台 45 家餐廳在除夕至初五來客數超過 12 萬人，貢獻 2 億元業績，較去 (2022) 年同期大增逾 50%，並激勵全年展望樂觀。

今年春節是我國邊境解封後迎來的第一個重要年節，加上連續假期長、疫情流感化，推升消費者外食意願，漢來美食旗下各類品牌聚餐需求均暢旺，業績滿檔。

漢來美食說明，全台 45 家餐廳除夕至初五來客數逾 12 萬人，創造 2 億業績，較去年同期成長 50%，其中，漢來海港除夕晚餐兩輪全滿，創造單日營收逾 1600 萬元，除夕至初五來客數和業績年增高達 60%。

而漢來宴會廳圍爐宴除夕全開合計 250 桌、外帶團圓餐熱賣超過 1000 套，單日營收逾 1300 萬元，除夕至初五業績較去年成長 1 倍。

另外，漢來名人坊全台分店除夕至初五營收逾 2000 萬元，年增 12%，而漢來的小金雞 - 漢來上海湯包全台 7 店除夕至初五業績年增逾 70%。

展望後市，漢來美食表示，年後企業春酒仍持續穩定訂席、情人節訂位也相當踴躍，緊接著 228 連假將至，再加上政府將對全民普發 6000 元現金，漢來美食樂觀看待 2 月和餐飲後續營運動能。

漢來美食在疫情期間加強數位布局，今年將擴大透過數位工具「來美食 APP」推出更多品牌餐廳限時優惠和會員專屬活動，除了下載即享的百元立即折抵外，還有壽星生日禮總價值超過 1600 元品牌優惠券，3 月更將呼應政府發 6000 元現金活動同步推出「來美食 APP 加送 6000 元優惠大禮包專案」，透過手機 APP 即可享有免費餐食兌換、現金折抵優惠等，於全台漢來美食餐廳均可使用。