為求免遭壟斷調查 克羅格和Albertsons加強推動出售門市

知情人士透露，超市業者克羅格 (Kroger Co)(KR-US) 和 艾伯森 (Albertsons Companies Inc)(ACI-US) 正在進一步推動出售 250 至 300 家門市的計劃，希望這將減輕美國對其合併的反壟斷擔憂。

在分拆資產之際，聯邦貿易委員會 (FTC) 正在審查克羅格以 246 億美元收購艾伯森的交易，但由於擔心通貨膨脹加劇時可能導致雜貨價格上漲，部分美國國會議員和消費者權益保護團體向其施壓要求阻止該交易。

消息人士指出，克羅格和艾伯森可能出售的商店價值可能超過 10 億美元。它們遍布兩家公司經運的所有地區，像是太平洋西北地區、南加州、鳳凰城和芝加哥。

克羅格和艾伯森合計有 4996 家店面。消息人士補充說，這些公司已經開始為商店尋找潛在買家，並一直在與 FTC 討論它們的計劃以獲得其批准。

兩家公司之前曾表示可能會切割 100 至 375 家門市，改置於艾伯森股東將擁有的新公司中，不過羅格在一份監管文件中表示，分拆的上限為 650 家門市。如果克羅格和艾伯森無法與潛在買家達成交易，它們仍將選擇繼續進行分拆。

消息人士指出，這些商店的潛在買家包括希望擴大其美國市場的競爭對手雜貨店業者，例如 Ahold Delhaize。總部位於荷蘭的 Ahold 在美國經營 Stop & Shop、Giant、Food Lion 和 Hannaford 連鎖店。

FTC 的最主要關注點將是被分拆店面的財務可行性。這是因為之前艾伯森在收購 Safeway 超市時資產分拆失敗。艾伯森在 2014 年同意以 90 億美元收購 Safeway 時，簽署了一項以 3 億美元價格將 146 家店面出售給西海岸地區雜貨商 Haggen 的協議，從而獲得了監管許可。但幾個月後 Haggen 申請破產，並將倒閉歸咎於與艾伯森的交易。隨後艾伯森同意以 3 億美元價格回購 Haggen 的許多門市。