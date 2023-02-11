〈貴金屬盤後〉等待美國CPI以研判利率前景 黃金期貨周線連二跌

黃金期貨周五 (10 日) 收低，周線連續第二周下滑，投資人仍在觀望美國利率展望，並等待下周二公布的 1 月消費者物價指數 (CPI) 報告出爐。

4 月交割的紐約黃金期貨價下跌 4 美元或 0.2%，收在每盎司 1874.50 美元，本周下跌 0.1%。

美國勞工部周五公布 12 月 CPI 修正為月增 0.1%，而非初估的月減 0.1%。路透訪調的經濟學家則預測，下周二公布的 1 月 CPI 將較前月上漲 0.4%。

道明證券大宗商品市場策略部門主管 Bart Melek 說：「在貨幣主管機關能夠接受 (政策) 轉向並讓利率下滑之前，我們將在通膨方面看到明顯且持續的進展。」

美元指數本周上漲約 0.7%，美債殖利率則攀抵逾一個月高點。黃金雖然是抗通膨工具，但由於黃金本身不孳息，升息通常會提高持有黃金的機會成本。

貨幣市場如今預估，Fed 這波升息循環最高將在 7 月把利率升至 5.15%。

CMC 市場首席市場分析師 Michael Hewson 說：「下周的美國 CPI 報告將是決定黃金下一步的重要因素，美債殖利率還有上升空間，金價可能跌破 1850 美元支撐水位。」

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 說，黃金本周走勢震盪，很大原因是正在經歷 11 月底大漲以來的獲利了結賣壓。這個狀況反映出經濟消息面的波濤洶湧，包括 1 月非農就業、民間企業聘僱、失業金等，這些數據好壞參半，讓人難以研判 Fed 的下一步。

美國周五公布 2 月密大消費者信心指數，從 64.9 升至 66.4，創 11 個月新高。

Koos 預測 Fed 下一次 3 月開會的升幅為 1 碼 (25 個基點)。

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