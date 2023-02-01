去年央行黃金採購量創55年新高 較上年暴增1.5倍

根據世界黃金協會 (WGC) 的數據，在「央行大量購買黃金、散戶投資人大量購買的幫助下」，黃金需求在 2022 年飆升至 11 年高點。

受第 4 季創紀錄的 1337 噸需求推動，全年黃金需求量躍升 18% 至 4741 噸，為 2011 年以來的最高。計數字不包括場外交易。

產業機構透露，激增的關鍵是各國央行全年買進 1136 噸，創 55 年高位，並指出其中大部分購買「並未公開」。

這個數字比 2021 年增加 152%，當時各國央行僅買進 450 噸黃金。WGC 將飆升歸因於地緣政治不確定性和高通膨。

WGC 表示，「第 4 季央行淨購買總量為 417 噸，將下半年的總購買量提升至 862 噸。與第 3 季相呼應，今年最後一季的數據再度涵蓋公開購買量和未公開購買量的估計組合。」「如果能得到有關未公開活動的更多訊息，這個數字可能會再作修改。」

黃金投資需求增加 10% 至 1107 噸，而黃金 ETF 持有量在 2022 年的流出量比上年減少。

2022 年珠寶消費量下降 3% 至 2086 噸，隨著金價上漲，大部分疲軟集中在第 4 季。

2022 年全年黃金供應總量小幅上漲 2% 至 4755 噸，礦山產量創下 4 年新高 3612 噸。

WGC 指出，「這代表著央行的指標性採購行為：2022 年不僅是連續第 13 年淨買進，而且也是自 1950 年有記錄以來的第二高年度需求水平，這得益於第 3 季和第 4 季超過 400 噸的需求。」

WGC 對決策者的年度調查顯示，持有黃金背後的主要驅動因素是「危機時期的表現」及「作為長期價值來源的功用」，「因此，在地緣政治不確定性和通貨膨脹猖獗的一年裡，各國央行選擇繼續以更快的速度向其金庫增加黃金，這不足為奇。」

2022 年大部分央行採購來自新興市場，土耳其央行是最大買家，達到創紀錄的 542 噸。中國、印度、埃及、卡達、伊拉克、阿聯酋和安曼在過去一年都大幅增加了黃金儲備。