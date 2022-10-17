保險成本上升 Lyft調升每次搭乘的服務費

叫車公司 Lyft Inc (LYFT-US) 宣布提高其美國乘客直接支付給該公司的服務費，以支付更高的保險費用。

Lyft 的一位發言人說，全國每次搭車的平均漲幅不到 50 美分。保險費是當司機在其平台上工作時由該公司支付給司機的。

該發言人表示，「Lyft 正面臨保險通膨壓力，因此在名目上增加了服務費以抵消這些成本。」

根據 YipitData 的最新數據顯示，Lyft 在 10 月的第一周幾乎提高了所有美國市場的服務費，其中包括紐約預期的約 150 個市場。

根據 YipitData 的數據，服務費平均上漲約 60 美分，這意味著平均乘車成本增加 3%，服務費上揚 18%。

服務費直接支付給 Lyft，是按每次搭車行程附加的額外費用，涵蓋某些營運成本和安全措施，例如保險和背景調查。

今年稍早，Lyft 加收 55 美分的附加費，直接支付給司機，以協助司機應對一直在侵蝕收入的高油價。該計畫於 9 月下旬停止。

當司機使用 Lyft Direct 借記卡支付汽油費時，Lyft 現在提供高達 7% 的現金回饋。

YipitData 分析師表示：「消費者支付的價格不至於在這兩個變化的基礎上發生太大變化，但它可能會改變 Lyft 的收入金額與司機收取的金額。」「由於燃油附加費直接向司機收取，而服務費直接向 Lyft 支付，如果沒有其他變化，這代表 Lyft 將在每次搭乘中收取更多費用。」