傳華爾街大型銀行合作發行數位錢包 槓上Apple Pay和PayPal

傳華爾街大型銀行合作發行數位錢包 槓上Apple Pay和PayPal。（圖：蘋果）
傳華爾街大型銀行合作發行數位錢包 槓上Apple Pay和PayPal。（圖：蘋果）

媒體報導，幾家銀行正在開發一種與借記卡和信用卡相關聯的數位錢包，以與 Apple Pay 和 PayPal (PYPL-US) 競爭。

《華爾街日報》報導，數位錢包將由 Early Warning Services 運作；Early Warning Services 是幾家銀行的合資企業，也同時經營 Zelle。 報導指出，涉及的主要銀行包括富國銀行 (WFC-US)、摩根大通銀行 (JPM-US) 和美國銀行 (BAC-US)。

報導表示，新錢包一開始將與 Visa (V-US) 和 Mastercard (MA-US) 一起推出。

此舉可被視為減緩蘋果 (AAPL-US) 進軍消費銀行業務的作法，因為這家科技巨頭已經發行品牌信用卡，並正在為其著名的忠誠客戶群探索其他產品。

以數位支付為核心業務的 PayPal 股價在盤前交易中下跌約 1.5%。

在此同時，這些大型銀行上季財報喜憂參半。包括美國銀行 CEO 莫伊尼漢 (Brian Moynihan) 在內的幾位 CEO 都警告，美國可能會出現溫和衰退。

即使利率上升，但銀行股過去一年一直舉步維艱，因為對經濟衰退和投資銀行業務環境放緩的擔憂，抵消了淨利息收入的成長。

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