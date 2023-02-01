光是裁員還不夠 分析師：PayPal還需削減更多成本

華爾街分析師警告，PayPal Holdings Inc (PYPL-US) 需要削減更多成本，因為隨著客戶為潛在的經濟衰退預做準備，其支付量預計會減少，未來一年業務將會很艱難。

這家總部位於加州聖荷西的數位支付公司周二 (31 日) 宣布將裁員 7%，約 2000 名員工；此舉符合分析師預期以及該公司之前控制成本的承諾。

PayPal 在去年大部分時間裡一直承受著壓力，因為通膨飆升和對經濟衰退的擔憂，限制了數位支付和電子商務支出。

晨星分析師霍恩 (Brett Horn) 表示：「過去一年，提高獲利率越來越成為管理層關注的焦點，部分原因可能是激進投資客 Elliott Investment Management 的壓力，這看來像是朝這個方向邁出的又一步。」

部分分析師懷疑最近的裁員是在 Elliot 的壓力下進行的。Elliot 在 8 月入股該公司。

霍恩補充說，PayPal 仍有潛力「隨著時間演進顯著提高獲利率」，這代表該公司還有進一步削減成本的空間。

該公司在 11 月公布第 3 季業績時調降了全年營收成長預期。

Jefferies 分析師在報告中表示，隨著需求持續疲軟，投資人幾乎沒有理由看好 PayPal 的中期成長。

該公司股價在周三 (1 日) 盤前交易中下跌 0.3%。