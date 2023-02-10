美國考慮制裁偵察氣球相關中企

美國近日發現並擊落中國入侵美領空的高空偵察氣球後，白宮和美國國務院官員週四 (9 日) 表示，美國可能對氣球有關連的中企採取制裁行動。

中國偵察氣球進入美國領空一週後，美國空軍上週六 (4 日) 在美國南卡羅來納州海岸以外將其擊落。

美國國務院官員指出，拜登政府相信，該氣球製造商與中國軍方有直接關係，可能對涉及與中國偵查氣球有關連的中企採取行動。

白宮發言人尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 證實，拜登政府將考慮對有關中國實體採取行動，但她未具體透露將採取哪些措施。

中國偵查氣球能夠進行情報收集行動 (圖片：翻攝推特)

美國軍方將打撈的氣球殘落零件送至美國聯邦調查局 (FBI) 解析，FBI 回應：「目前取得少量殘件，未能有足夠資訊確認氣球的能力。大部分的物證仍在海裡。」

美國務院官員透露，中國偵查氣球高約 200 尺，配備了多根天線，能夠進行情報收集行動。氣球也同時配備了大型太陽能板，為收集情報的感應器提供能，中國已對五大洲的 40 多個國家進行類似的氣球偵察行動。

美國議院週四以 419 票同意、0 票反對的壓倒性票數通過一項決議案，譴責中國近日派偵察氣球入侵美國領空，抨擊這是對美國主權的公然侵犯。

美國副國務卿雪蔓 (Wendy Sherman) 週四說，反映美國政府尋求重朔國際秩序的重要性。雪蔓週二向 40 多國駐美使館近 150 名外交官簡報，美國擊落中方偵察氣球一事，盼各國可能也受害於這些類型的氣球偵察行動。

由於中國氣球促使美中緊張關係升溫，美國國務卿布林肯原訂 2 月 5 日訪問北京，有望成為 4 年多來訪中最高層級的美國官員，但因間諜氣球事件而臨時取消。

中國外交部則發布聲明，對美國使用武力襲擊「民用無人飛艇」表達強烈不滿和抗議，控訴美方明顯反應過度，嚴重違反國際慣例。